Sénégal: Congrès des travailleurs de l'Assemblée nationale - Les acteurs prônent un syndicat d'inclusion

Le Syndicat des Travailleurs de l'Assemblée nationale, affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) a organisé hier, vendredi 26 avril, un congrès sous le thème : « Pour un syndicalisme d'inclusion et de transformation sociale dans un monde en perpétuelle évolution ». La rencontre s'est tenue à Dakar.

La Secrétaire général du Syndicat des Travailleurs de l'Assemblée nationale, affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), Sokhna Diagne, a profité du congrés tenu hier, vendredi, pour présenter quelques préoccupations prises en compte dans leur programme de campagne. Il s'agit de l'instauration du Statut de fonction publique parlementaire ; l'habitat social (un agent, un toit); du renforcement de capacités des travailleurs par la formation continue ; l'adoption du plan de carrière professionnelle, entre autres.

Face à ces préoccupations, elle a invité ses camarades à une remise en cause quotidienne, pour réussir l'adaptation intelligente. « Je voudrais marquer encore une fois ma disponibilité à défendre l'intérêt des travailleurs, conquérir des droits et les améliorer, avec comme objectif la transformation sociale dans un respect mutuel et une collaboration franche, inclusive et respectueuse avec l'Administration, au profit exclusif des travailleurs de l'Assemblée nationale » a-t-elle fait savoir.

Et d'ajouter : « Je tends sincèrement la main à tous les travailleurs de l'Assemblée nationale, membres ou non de notre syndicat, à l'administration également, pour qu'on puisse, ensemble, offrir les meilleurs services possibles aux usagers que sont les citoyens sénégalais et du monde. Je vous y invite ardemment ». La secrétaire générale a aussi rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, Djibril Sall. « Son bilan est le mien, est le nôtre devrais-je dire, car l'équipe qu'il avait réussi à mettre en place, est pour l'essentiel autour de moi. C'est à un travail collégial, d'équipe, que je vous convie désormais, pour mener à bien les destinées de notre organisation syndicale » a-t-elle attesté.