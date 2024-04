Afrique: Ligue des champions/Demi-finale retour-Sundowns-EST (0-1) - A force d'y croire !

Au bout d'un match qu'elle a passé à défendre, l'EST a pu marquer sur une belle percée de Bouchniba. Qualification en finale et aussi au Mondial. On ne pouvait mieux espérer côté «sang et or». Ce sera devant Al Ahly.

Coup de théâtre après 19' de jouées, un orage fort s'abat sur le stade avec des pluies torrentielles, ce qui a poussé l'arbitre du match à arrêter le match. Ce n'était pas une atmosphère pour jouer un match de foot, d'autant que l'orage a causé une panne d'électricité. Plus d'une heure d'arrêt, les joueurs ont regagné les vestiaires et on ne savait pas si le match allait reprendre ou non.

Plus d'une heure pour que l'orage passe et que l'arbitre décide de reprendre le jeu. Disons que pendant les 20' d'avant la rupture, l'EST a bien quadrillé le terrain grâce au travail du trio de récupération Chalaali-Tka-Aholou qui a fermé les issues et empêché Allende et ses équipiers de passer par leur jeu à une touche de balle. Après la reprise, la domination de Sundowns s'est fait bien sentir : c'était une équipe qui attaque surtout sur le couloir de Ben Ali et Sasse, et une EST qui défendait comptant comme d'habitude sur un brave Memiche qui a sauvé trois buts dont une tête à la 42' avec un réflexe somptueux. Beaucoup de corners pour Sundowns, mais toujours Meriah et Tougai aux aguets même si devant, l'EST n'a pas créé le danger, préférant défendre et attendre les débordements de Ghacha et Saase. Une première mi-temps de souffrance, mais de solidité défensive.

Patience récompensée

Cardoso a opté pour deux changements à la mi-temps : El Ayeb et Bouchniba à la place de Tka et Sasse pour renforcer un couloir droit faillible. Pratiquement, 12' de pleine domination de Sundowns avec trois tentatives où la défense a eu très chaud. Memiche et ses défenseurs ont bien résisté aidés par les maladresses de Rubeiro et Shallule notamment. Et puis la première action offensive de l'EST sur un dégagement de Memiche et une passe de Rodrigues pour Bouchniba qui tire à ras de terre en diagonale pour marquer un but précieux (57').

Sundowns a eu quelques actions dangereuses par la suite dont une frappe sur la transversale, mais on voyait bien que les Sud-Africains, très forts techniquement, n'avaient pas le métier des joueurs de l'EST. Ils avaient calé pour que l'EST ramène une victoire précieuse et une qualification en finale. El Ayeb a même raté le KO étant seul devant Williams, mais a trop traîné. C'était la victoire du cran et de l'organisation défensive d'une EST qui a souffert oui, et qui a eu beaucoup de réussite oui, mais en fin de compte, seul le résultat compte. L'EST gagne 2-0 sur l'ensemble des deux matches.

EST

Memiche, Ben Ali, Ben Hmida, Tougai, Meriah, Tka (El Ayeb), Aholou, Challali (Ogbelu), Ghacha (Bouguerra), Sasse (Bouchniba), Rodrigues