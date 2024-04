Tunisie: ST - Un tournant à venir

Le Stade Tunisien est pourvu des moyens nécessaires pour s'imposer face aux Bleus et donc monter en grade. Les fans croisent les doigts, forcément...

A la réception de l'USM, en début d'après-midi, le Stade Tunisien devra forcément jouer 90' au même niveau s'il veut espérer recoller au sommet du classement. Après une série frustrante face particulièrement au CSS et l'ESS, le point du nul face au CA fut certes bon à prendre, mais l'équipe pouvait largement mieux faire à Radès, là où elle à proposé et produit davantage de jeu. Et compte tenu du fait que le Stade a plié en ouverture du play-off face à l'EST, il faut infailliblement et de toute nécessité activer à nouveau le compteur en gagnant face aux Bleus tout d'abord, et en enchaînant contre l'Etoile une semaine plus tard.

Le Stade reçoit donc l'USM dans un stade Hedi Naifer qui sera comme à l'accoutumée bouillant. En clair, cette explication pourrait ressembler à un tournant pour les joueurs de Hamadi Daou, car en cas de faux pas, la 2e partie de la saison pourrait prendre une fâcheuse direction. Aujourd'hui, dans son bastion du Bardo, l'effectif stadiste aura déjà une très grosse pression sur les épaules. Concrètement, le Stade doit progresser sur des détails pour redevenir performant, comme il l'a affiché à Zarzis la semaine dernière en Coupe de Tunisie.

Muscler son jeu

Face aux gars du Ribat, le trident offensif composé de Khadhraoui, Jouini et Mejri sera forcément attendu.

Quant aux deux pistons, Lamine Ndao et Youssouf Oumarou, de leur habileté à composer avec Amath Ndao dépendra la production d'ensemble de l'entrejeu. Derrière maintenant, sur les côtés, Laifi et Hanachi ne peuvent plus se permettre, même le temps d'un battement de coeur, de pénaliser tout un onze par maladresse ou par imprudence. Enfin, dans l'axe, là où le Stade a péché face à l'ESS au Naifer et contre le leader à Radès, la paire Ben Abda-Sahraoui a tout intérêt à muscler son jeu et à communiquer davantage avec le portier Sami Hlel quand l'équipe est pressée par la ligne de front adverse.

A présent, il y a de bonnes raisons de pencher vers l'optimisme ou du moins de penser que le ST s'apprête à entamer sa «remontada» au classement. Aujourd'hui, il suffit d'une victoire pour se hisser à des hauteurs inestimables. En dépit du pedigree de l'adversaire, un onze usémiste qui se réinvente au fil des saisons, le Stade est pourvu du tonnage nécessaire pour s'imposer et monter en grade. Les fans croisent les doigts, forcément...