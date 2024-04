Tunisie: Esquisse - Mohamed Tiouiri, de grottes en gouffres

Assurément, Mohamed Tiouiri est le personnage typique du terroir tunisien. Il en a le physique bâti dans le commerce avec la nature, les traits avenants de la sociabilité, la saine curiosité des choses de la vie et la soif d'entreprendre.

Mohamed a vu le jour dans le cadre enchanteur du massif de Zaghouan. Autant dire qu'il a la nature chevillée au corps. Mais la fréquentation de l'école primaire du chef-lieu, la ville de Zaghouan, lui a très tôt fait découvrir des horizons autres, en particulier ceux des sports et de la culture. Et il y a plongé sans retenue. C'était dans le cadre des activités de la maison des Jeunes où s'était constitué le «club des grottes et des gouffres», entendez un club de spéléologie. Grâce au concours d'aînés, de jeunes Zaghouanais, Mohamed en tête, ont commencé à s'initier à cette discipline jusque-là pratiquée essentiellement par des étrangers résidents dans notre pays.

Les premiers pas de ces jeunes débutants menés par Mohamed se sont affirmés dans la pratique, mais aussi dans les opportunités offertes par les rencontres avec d'autres clubs. Ainsi, la foire des Jeunes chercheurs et inventeurs organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports a-t-elle permis à Mohamed d'entrer en contact avec des clubs étrangers et d'en recevoir des membres qui sont venus à Zaghouan pour y organiser des stages de formation ou de perfectionnement. Mais le hasard a aussi concouru à consolider les acquis de ce noyau zaghouanais de spéléologues tunisiens.

Un article consacré au meneur dans ces mêmes colonnes et qu'un résident belge au Cap Bon a mis de côté pour le montrer plus tard à un sien ami président d'un club belge venu en vacances en Tunisie a été à l'origine d'un séjour de ce club à Zaghouan pour y établir, en compagnie de Mohamed, des fiches des principales grottes du mont Zaghouan, d'en faire le descriptif détaillé ainsi que le relevé topographique. Pour sa part, Mohamed s'est rendu à l'étranger, notamment en Belgique pour un stage de progression dans les grottes et de secourisme, et en Suisse.

La meilleure connaissance du terrain s'est accompagnée d'une extension des activités du groupe à l'initiative de Mohamed Tiouiri qui a étendu le champ des activités de montagne à d'autres pratiques : tyrolienne, accrobranche pour jeunes, randonnées, via serrata, etc.

En 2015, le vétéran de la spéléologie à Zaghouan acquerrait une maison délabrée dans le village de crête déserté de Sidi Médiène. Il l'a restaurée de ses mains, puis équipée pour en faire une maison d'hôtes et le point de départ d'excursions à thèmes (sports, géologie, botanique, etc.) dans la montagne. Il y a accueilli toutes sortes de clients, dont deux ambassadrices européennes. La dernière en date a demandé à déjeuner local. A son retour de l'excursion, elle a eu la surprise de se voir offrir un ragoût de mauves (khobbiza). Anxieux de savoir si elle avait aimé sa recette, Mohamed a eu la surprise de la voir en redemander. Et, avant de quitter de son hôte, elle lui avait demandé si elle pouvait repartir avec une autre portion de khobbiza !