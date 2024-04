Sénégal: Ligue 1/(21e journée) - Teungueth FC, GFC et Jaraaf en piste pour le dernier sprint

La course vers le titre entre dans une phase décisive, ce dimanche 28 avril, pour le leader Teungueth Fc, son dauphin Guédiawaye et le Jaraaf qui surplombent le classement. A six journées de la fin du championnat de Ligue 1, le trio de tête sont à coude à coude et n'entendent lâcher aucun point dans ce sprint. Parallèlement la bataille pour le maintien s'annonce rude entre les équipes qui se tiennent de près dans la seconde moitié du classement.

La Ligue sénégalaise de football entame la 21e journée avec les 7 rencontres toutes prévues ce dimanche 28 avril. Une journée qui sera décisive dans la course vers le titre de champion. A six journées de l'épilogue, le suspense n'a jamais été aussi entier entre le leader Teungueth Fc, son dauphin Guédiawaye Foot club et le Jaraaf. Trois équipes qui peuvent chacun prétendre au sacre final. Au vu de la cadence imprimée depuis le début de la phase retour, le leader Rufisquois (1er ; 40 points) semble avoir les reins solides pour filer droit vers le sacre.

En recevant au stade Ngalandou Diouf la Sonacos (5e, 28 pts), l'équipe du président Babacar Ndiaye a une bonne occasion de fausser compagnie à ses suivants immédiats et de maintenir l'écart. A cinq points du leader, le Guédiawaye Football club (2e, 35 pts) fera le déplacement à Saint-Louis où il affrontera Linguère (8e, 23 pts). Après leur défaite et leur élimination en 32e de finale de la Coupe du Sénégal, les Crabes seront à la relance. Ils devront sortir le grand jeu pour décrocher une victoire qui leur permettra de rester en contact des Rufisquois. Doublé par Guédiawaye FC , le Jaraaf (3e ; 33 points) n'aura d'autre choix que de resserrer les boulons lors d'un déplacement qui s'annonce périlleux à Amadou Barry.

Ce sera face à l'As Pikine qui n'est rien d'autre que son suivant immédiat et qui le talonne actuellement au classement ( 4e, 30 points). Freinés lors de la précédente journée, les « Vert et Blanc » n'entendent, selon leur coach Malick Daff, lâcher le moindre point lors de six derniers matchs, dont un à domicile face au leader Rufisque. Comme pour les Pikinois lors de la manche aller au stade Iba Mar Diop, (0-0), les visiteurs devront jouer sans leurs supporters. L'ambition des Pikinois, quant à elle, ne varie pas. Il s'agit de s'imposer de rejoindre le podium et de mettre la pression sur le duo de tête. Outre le trio de tête, la bataille fera rage dans la seconde moitié du tableau où les équipes se tiennent de prés. Dans le ventre mou du classement, l'Us Ouakam (9e ; 22 points) affrontera sur sa pelouse du stade municipal de Ngor, le Dakar Sacré coeur ( 7e ; 27 points).

De leur côté, les Académiciens de Génération Foot (10e, 21 pts) récevront au stade Lat Dior, le Casa Sports (11e, 21 points). Une rencontre cruciale pour les deux formations toujours sous la menace de la relégation puisqu'ils pointent à deux points seulement du premier club relégable. Pour sa part l'Union sportive de Gorée ( 6e, 27 points) se rend au stade Caroline Faye où il affrontera un Stade de Mbour classé (13e ; 18 points). Mal en point, les Stadistes ont un bon coup à jouer. Un succès à domicile, combiné à une défaite de Jamono Fatick, première équipe relégable leur permettra de se repositionner et espérer sauver leur saison.

Avec un point d'avance, les Fatickois (12e, 19 points) ne se laisseront pas conter à l'heure d'affronter l'équipe de Diambars, lanterne rouge ( 14e ; 14 points). Les promus savent qu'une défaite, de surcroît à domicile, sera malvenue dans ces ultimes moments de lutte pour le maintien. Mais le duel de mal classés sera loin d'être une simple promenade de santé face à une équipe de Diambars FC, au plus bas et qui lance sans doute ses derniers cartouches pour la survie dans l'élite.

Programme 21e journée Ligue 1

Dimanche 28 avril

Stade Municipal de Ngor

17H : Us Ouakam- Dakar Sacré- coeur

Stade Mawade Wade

17H : Linguère- Guédiawaye Fc

Stade Caroline Faye

17H : Stade de Mbour- Us Gorée

Stade Lat Dior

17H : Génération Foot- Casa Sport

Stade Ngalandou Diouf

17H : Teungueth FC- Sonacos

Stade Massène Sène

17H : Jamono de Fatick- Diambars FC

Stade Amadou Barry

17H : As Pikine- Jaraaf