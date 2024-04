Togo: Déploiement d'une mission électorale de la Francophonie

A l'invitation des autorités togolaises, la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a dépêché, le 24 avril, une mission électorale de la Francophonie (MEF) à l'occasion des élections législatives et régionales au Togo, fixées au 29 avril.

Conduite par El-Ghassim Wane, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies au Mali (Minusma), la MEF est notamment composée de personnalités et experts de haut niveau, dont Aminata Ly Ndiaye, vice-présidente du Conseil constitutionnel du Sénégal, de Mathias Tankoano, ancien ministre et président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso et de Ronsard Malonda, ancien secrétaire national de la Céni de la République démocratique du Congo (RDC).

La mission électorale de la Francophonie séjournera à Lomé jusqu'au 1er mai. Dans le cadre de cette mission et dans l'esprit des engagements de la Déclaration de Bamako du 3 novembre 2000, la délégation rencontrera les principaux acteurs et institutions impliqués dans la préparation et la conduite du processus électoral, les représentants de la société civile ainsi que les partenaires internationaux sur place.

Cette MEF s'inscrit dans l'accompagnement par l'OIF depuis 2023 du processus électoral en cours : déploiement d'une mission d'audit du fichier électoral ; appui à l'association Nouvelles alternatives pour un développement durable en Afrique en vue de contribuer à la sensibilisation et à la participation des femmes et des jeunes à la vie politique. Le jour du scrutin, les membres de la MEF se rendront dans certains centres et bureaux de vote à Lomé et des environs. A l'issue du processus électoral, les constats et recommandations de la MEF feront l'objet d'un rapport qui sera transmis aux autorités togolaises.