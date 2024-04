Afrique: Paix en Centrafrique - Convergence de vues entre la CEEAC et l'UA

Le nouveau représentant spécial du président de l'Union africaine (UA) en République centrafricaine, Egidio de Sousa Santos, a échangé, le 21 avril, avec le chef du Bureau de la CEEAC, François Mouely-Koumba.

Egidio de Sousa Santos a été reçu au Bureau de liaison de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) pour une visite de courtoisie consécutive à sa prise de fonction à Bangui.

Cette rencontre a été l'occasion pour les deux personnalités de faire connaissance et de relever l'importance que doivent jouer leurs deux organisations, (continentale et régionale), en leur qualité de garants dans le suivi de la mise en oeuvre des programmes de l'Accord politique pour la paix en République centrafricaine (APPR-RCA) et de la feuille de route conjointe de Luanda.

Pour ce faire, les deux représentants ont convenu de se rendre disponibles pour une collaboration franche et des consultations régulières pour mener à bon terme leur mission auprès du gouvernement de la République centrafricaine, et si possible, avec tous les autres acteurs politiques qui pourraient solliciter l'Union africaine et la CEEAC.

L'entretien sur l'avenir de la RCA s'est déroulé en présence du général Zakaria Garba, conseiller militaire au Bureau de liaison et Francis Ché, conseiller à la représentation de l'UA à Bangui.