Afrique Centrale: Brazzaville abritera l'école de formation des avocats d'Afrique centrale

La création de l'école de formation initiale et continue des avocats d'Afrique centrale dans la capitale congolaise a figuré parmi les sujets au menu des échanges entre le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et l'Ordre national des avocats du Congo, le 26 avril.

A l'issue de la troisième rentrée solennelle de l'Ordre national des avocats du Congo, tenue à Brazzaville sur le thème « Les droits humains et l'Etat de droit », un échantillon des participants, conduit par le bâtonnier Me Claude Coelho, a été reçu par le président de la République, magistrat suprême. A cette occasion, plusieurs sujets ont été évoqués, entre autres la création de l'école de formation initiale et continue des avocats d'Afrique centrale.

« L'installation à Brazzaville de l'école de formation initiale et continue des avocats d'Afrique centrale a été décidée à l'unanimité à Libreville, il y a deux ans. Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a donné son accord de principe et nous soutiendra dans cette démarche », a expliqué Me Claude Coelho, bâtonnier national des avocats du Congo, au sortir de l'audience avec le président de la République.

En dehors de l'école de formation initiale et continue des avocats d'Afrique centrale, l'érection du siège de l'Union des avocats d'Afrique centrale a également été évoquée. Selon le bâtonnier Claude Coelho, un accord de siège entre le Congo et ladite union a été signé depuis 1987. « Depuis 1987, il fallait que l'Etat congolais se charge de mettre à la disposition de l'Union des avocats d'Afrique centrale un siège », a-t-il rappelé.

%

Pour sa part, le président de la République a réitéré les appels lancés lors de la rentrée solennelle de la Cour suprême qui se résument essentiellement par « Une juste et saine administration du droit ».

En effet, « Il nous a été reproché certaines déviances, notamment sur la gestion des fonds, il y a deux ou trois ans, avant que je ne sois bâtonnier de l'Ordre national du Congo », a reconnu Me Claude Coelho. Aujourd'hui, a-t-il poursuivi, l'Ordre a rassuré le président de la République sur les mesures qui se mettent en place pour une meilleure gestion de fonds avec l'appui de la conférence internationale des barreaux, la conférence nationale des barreaux et le barreau de Paris. La Banque mondiale, quant à elle, fournira des logiciels pour ce faire.