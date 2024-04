Congo-Brazzaville: Prix francophone du festival de poésie de Montréal - Huppert Malanda, le seul Africain resté en lice

À l'occasion de la Journée mondiale du livre, le festival de la poésie de Montréal au Canada a publié la deuxième sélection de son prix littéraire. Sur les dix candidats susceptibles désormais de gagner ce prestigieux prix cette année figure le poète congolais Huppert Malanda de la République du Congo.

Trois Belges, six Canadiens et un Africain peuvent encore remporter le prix du Festival de la poésie de Montréal. Créé en 2020, le prix francophone international du Festival de la poésie de Montréal récompense une œuvre poétique qui, par la qualité de ses recherches formelles et thématiques, sensibilise le grand public à la poésie actuelle francophone. Signalons que sont éligibles à la compétition tous les poètes matures issus d'un pays francophone, ayant déjà publié au moins cinq recueils de poèmes

Le prix est rendu possible grâce à l'implication de plusieurs partenaires issus de la francophonie qui permettent ainsi de promouvoir les poètes francophones, en particulier ceux hors de France et hors du Québec, que l'on doit encore reconnaître davantage. Il répond aussi au besoin d'un prix en poésie qui soit basé sur une collaboration professionnelle internationale. Le ou la lauréat(e) remportera une bourse de 5 000 dollars canadiens et sera invité-(e) au Festival de la poésie de Montréal, qui se tiendra du 26 mai au 2 juin.

Dix recueils poétiques sont toujours en lice pour le prix. Trois auteurs et autrices belges figurent dans cette sélection. Ce sont Alain Dantinne, Chemins de nulle part, L'herbe qui tremble ; Tarek Essaker, Les Cheminants, l'Arbre à paroles ; Laurence Vielle, Billets d'où, Le Castor Astral

Les autres livres en lice sont: Joséphine Bacon, Kau minuat - Une fois de plus, Mémoire d'encrier (Québec) ; Jean-Philippe Bergeron, Genèse berceau de la lune, Poètes de Brousse (Québec) ; Michel Côté, Rien n'est si étrange, Éditions du Noroît (Québec) ; Annie Lafleur, Puberté, Le Quartanier (Québec) ; Olyvier Leroux-Picard, Soleil sans heures, Poètes de Brousse (Québec) ; Huppert Malanda, La plus précieuse version du soleil, Alliance Kongo (République du Congo) ; Jean-Christophe Réhel, Le plancher de la lune, La courte échelle (Québec). Le poète Huppert Malanda est admis à l'Académie mondiale de poésie Léopold-Sédar-Senghor de Milan en Italie, où il y siège depuis février 2023. Récipiendaire de plus de trente distinctions en matière d'écriture, il est l'un des poètes les plus doués de sa génération.