Congo-Brazzaville: Propriété intellectuelle - Le gouvernement invite les congolais à s'illustrer dans la créativité

Dans le cadre de la célébration, chaque 26 avril, de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, a délivré un message dans lequel il a apprécié le dynamisme des innovateurs congolais avant de sensibiliser le public à la manière dont la propriété intellectuelle contribue à favoriser la créativité et l'innovation technologique.

Au nom de son collègue chargé du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes, empêché, Denis Christel Sassou Nguesso a rappelé que l'innovation est la capacité à générer et à porter des idées nouvelles sur le marché, en transformant une idée en application commerciale rentable, tant en termes de produits, de services ou de pratiques.

A en croire le ministre, la migration vers ce nouveau paradigme permettra aux Etats d'atteindre progressivement et de manière sûre les objectifs de développement durable.« Le Congo notre pays n'est pas en reste puisque nous sommes signataires de nombreux traités et conventions relatifs à la protection des droits attachés à la créativité. Le gouvernement mesure donc l'enjeu international du droit des créateurs de disposer et tirer profit de leurs oeuvres.

C'est dans cet esprit qu'un prix dénommé « Prix du président de la République pour l'invention et l'innovation technologique a été institué », a-t-il expliqué. Célébrée sur le thème « Construire notre avenir commun grâce à l'innovation et à la créativité », cette 24e journée mondiale vise la quête de solutions innovantes qui sont des sources de progrès et de transformation.

Selon le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, de nombreuses entreprises, surtout celles de l'Afrique subsaharienne, n'échapperont pas à l'évolution qui leur demande d'aborder l'innovation et les questions de propriété intellectuelle de manière intégrée dans un environnement en pleine évolution. « La propriété intellectuelle, lorsqu'elle est utilisée efficacement, joue un rôle important dans la création de l'image de votre entreprise dans l'esprit des consommateurs actuels et potentiels et dans le positionnement de votre entreprise sur le marché.

Les droits de propriété intellectuelle associés à d'autres outils de commercialisation (comme les annonces publicitaires et autres activités de communication ou de promotion) sont essentiels », a-t-il indiqué. Le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé a ajouté qu'il est nécessaire de construire un avenir commun grâce à l'innovation et à la créativité.