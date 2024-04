Afrique Centrale: 58e Coupe du Congo - La compétition s'annonce disputée avec les ogres du football national

Mazembe, V.Club, DCMP, Les Aigles du Congo, etc. prendront part à la 58e édition de la Coupe du Congo de football.

La 58e édition de la Coupe du Congo de football s'annonce très disputée au regard des clubs qui ont souscrit à y participer. Notons que la compétition sera organisée par le Comité de normalisation (Conor) de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) présidé par Dieudonné Sambi Nsele-Lutu. En fait, les clubs ogres du football congolais ont quasiment tous pris l'option de prendre part à la Coupe du Congo.

Il s'agit en premier lieu du Tout-Puissant Mazembe, champion du Congo sortant, qui a choisi de jouer sur les deux tableaux en national, actuellement leader aux Play-off de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football. Il y a également, l'AS V.Club, en quête de ce titre, à défaut de ne pas remporter le championnat national, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) qui n'a pas réussi à accéder aux Play-offs du championnat national. L'on n'occulte pas les outsiders, entre autres Les Aigles du Congo du président Vidye Tshimanga, nouveau promu dans la cour des grands du football national, Céleste FC, AS Simba de Kolwezi et SM Sanga Balende. Le FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi et l'AS Maniema Union de Kindu sont les grands absents dans cette joute.

Plusieurs clubs de la Ligue 2 de la La Ligue nationale de football (Linafoot) se sont également inscrits, entre autres, l'OC Bukavu Dawa, FC Tshikas, DC Virunga, FC Tanganyika, AS Saint-Luc, AS Veti, FC MK, FC Mabanga, et FC AJEKI, qui s'est aussi acquitté de son droit de participation. Des clubs des Ligues provinciales vont eux aussi compétir, tels que CS Imana Daring, AS Kamayi, AS Malebo, TP Clinique, FC Umoja, AS Beni Union, Espérance Sportive de l'Uélé, FC Nouvelle vie Bomoko et bien d'autres. On note cependant l'absence des clubs du Grand Équateur et du Kasaï Oriental. La Linafoot va incessamment organiser le tirage au sort des clubs et publier le calendrier des matchs de cette compétition. La 58e Coupe du Congo s'annoncent palpitante et passionnante.