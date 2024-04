Tunisie: Dépistage du cancer gynécologique à Kasserine - Une caravane débarquera, demain, à Rakhmet

La complémentarité entre les institutions de l'Etat et la société civile trouve tout son sens dans le social, notamment dans l'appui aux populations vulnérables, car laissées pour compte. Et là où les institutions faillent à leur mission, les organisations non gouvernementales s'adonnent à des actions d'urgence, pour sauver, un tant soit peu, des situations qui méritent, pourtant, des efforts plus costauds et des interventions de taille.

Le secteur de la santé publique se heurte à d'innombrables lacunes d'ordre financier, organisationnel, d'infrastructure et de ressources humaines. Dans certaines régions, où les CHU manquent et où le seul acquis de santé publique se limite à quelques établissements dépourvus du strict nécessaire, les maladies les plus redoutables y prolifèrent, non pas forcément par contamination, mais par manque de dépistages précoces.

Un citoyen tire la sonnette d'alarme !

C'est le cas, à titre indicatif et point restrictif, de la délégation de Rakhmet, dans le gouvernorat de Kasserine. Cette délégation municipale dispose d'un dispensaire. Certes, mais le travail de dépistage précoce des maladies cancéreuses y fait défaut. D'innombrables cas de personnes atteintes de cancer de différents types ont mis la puce à l'oreille de M. Ouanis Allagui. Ce dernier, n'étant ni un médecin, ni un professionnel de la santé, travaille comme directeur du collège de Rakhmet. Alarmé par un sérieux problème de santé publique dans sa région, et à défaut de toute action institutionnelle, il prend l'initiative de solliciter l'intervention de l'Association des malades du cancer ( AMC), afin qu'elle vienne en aide à une population menacée par la maladie.

Le staff pluridisciplinaire répond présent !

Aussi, l'association a-t-elle pris soin de planifier une caravane de santé en direction de la délégation précitée, laquelle sera sur place, demain 28 avril 2024. « Il s'agit de la première caravane de dépistage précoce des maladies cancéreuses que programme l'AMC cette année. Cette action est venue suite à la demande de la population de Rakhmet où les maladies cancéreuses gagnent du terrain à défaut de toute intervention de dépistage. Il semble que le cancer n'y épargne aucune tranche d'âge, touchant ainsi des adultes, des enfants, des hommes et des femmes », indique Mme Raoudha Zarrouk, présidente de l'AMC à La Presse.

La caravane comptera un staff médical pluridisciplinaire qui regroupera quatre cancérologues, deux urologues, deux spécialistes dans le prélèvement sanguin, deux sages-femmes et deux pédiatres. Cette équipe se chargera de dépister d'éventuelles tumeurs auprès de la population-cible. « Nous allons tenter de dépister le maximum de cas en insistant, néanmoins, sur les cancers gynécologiques. Pour ce, des examens de frottis vaginaux seront effectués sur les femmes pour vérifier s'il y a lieu de cancer du col de l'utérus. Des prises de sang seront, également, opérées sur les hommes dans le but de dépister les éventuels cas de cancer de la prostate. Les analyses seront, entièrement, prises en charge par l'association », ajoute la responsable.

Des aides médicales et paramédicales

Par ailleurs, et toujours dans le respect du principe de la solidarité sociale face à la maladie, l'association saisira l'occasion pour renforcer les équipements du dispensaire en y apportant des aides médicales et paramédicales, notamment des seringues, des béquilles, des chaises roulantes, des couches, etc.

Les résultats tirés de cette caravane de santé seront pris en considération par l'AMC qui se mobilisera, comme à l'accoutumée, pour soutenir les malades du cancer dans leurs parcours vers la guérison.