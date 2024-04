Tunisie: Nabil Ammar à la 11e session de la Commission Mixte Tuniso-camerounaise à Yaoundé - Renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération

· Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a annoncé la décision des autorités tunisiennes d'ouvrir une liaison aérienne directe Tunis-Douala-Tunis d'ici la fin de l'année en cours.

· Solidité des relations historiques et distinguées entre les deux pays depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1961.

La onzième session de la Commission mixte tuniso-camerounaise, présidée par M. Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, du côté tunisien, et M. Mbella Mbella, ministre des Relations extérieures, du côté camerounais, a été lancée hier, vendredi, dans la capitale camerounaise, Yaoundé. Plus de 70 hauts fonctionnaires des deux pays ont participé à la réunion.

Dans son discours d'ouverture, le ministre des A.E. a exprimé ses sincères remerciements aux autorités camerounaises pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation tunisienne depuis son arrivée à Yaoundé. Il a également souligné que la tenue de dix sessions reflète la volonté des deux parties de faire progresser la coopération entre les deux pays et de la porter au plus haut niveau.

Le ministre a également exprimé la volonté du gouvernement tunisien de développer davantage les relations bilatérales avec la partie camerounaise en élargissant et en diversifiant les domaines de coopération, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée qui servent les intérêts des deux pays.

Il a souligné l'importance de consolider la coopération économique entre les deux pays, notamment à la lumière de ce que permet leur adhésion à la Zone de libre-échange continentale africaine. M. Ammar a annoncé la décision des autorités tunisiennes d'ouvrir une ligne aérienne entre la Tunisie et le Cameroun afin de faciliter la circulation des hommes d'affaires et de contribuer au développement des échanges commerciaux entre les deux pays.

En outre, le ministre a souligné la disponibilité de la Tunisie à mettre son expertise et ses expériences à la disposition de la partie camerounaise, notamment dans les secteurs des technologies de la communication, de la santé, du tourisme, du logement, de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'agriculture, et son ouverture à toutes les propositions avancées par la partie camerounaise.

Pour sa part, le ministre camerounais des Relations extérieures s'est dit satisfait du niveau de coopération entre la Tunisie et le Cameroun dans divers domaines. Il a également souligné que la Tunisie est un modèle au niveau continental et que son pays se réjouit de bénéficier des expériences tunisiennes réussies et des importantes ressources humaines dont regorge notre pays dans divers domaines, notamment dans les secteurs de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la santé et de l'industrie.

Rencontre avec M. Joseph Dion Ngute, Premier ministre camerounais

À l'occasion de cette visite, M. Nabil Ammar a rencontré hier M. Joseph Dion Ngute, Premier ministre camerounais.

Nabil Ammar a souligné l'importance de la réunion de la Commission mixte à ce stade particulier, marquée par une dynamique positive dans la coopération avec les pays d'Afrique subsaharienne, en particulier le Cameroun, saluant la solidité des relations historiques et distinguées entre les deux pays depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1961.

De son côté, le Premier ministre camerounais a confirmé l'existence d'une volonté politique affirmée et commune qui anime les dirigeants des deux pays pour renforcer davantage et développer leur coopération dans divers domaines, notamment économiques.

Dans ce contexte, le ministre a souligné que la participation tunisienne importante et de haut niveau aux travaux de cette commission mixte reflète la volonté des deux pays de hisser leur coopération bilatérale à un palier supérieur.

Lors de cette rencontre, Nabil Ammar a annoncé la décision des autorités tunisiennes d'ouvrir une liaison aérienne directe Tunis-Douala-Tunis d'ici la fin de l'année en cours. Le Premier ministre camerounais a accueilli favorablement cette initiative qui devrait contribuer à renforcer davantage les relations économiques et commerciales bilatérales, offrant de nouvelles et prometteuses opportunités de coopération entre les acteurs économiques des deux côtés.

Dans le même sillage, Nabil Ammar a rencontré son homologue camerounais, M. Mbella Mbella. Lors de cette rencontre, le ministre camerounais a souligné l'importance que son pays, au plus haut niveau, attache à cette échéance bilatérale, ce qui reflète la qualité des relations distinguées qui unissent les deux pays. Il a également demandé au ministre de transmettre un message à Monsieur le Président de la République par son homologue camerounais, faisant état de la volonté de la partie camerounaise de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération avec notre pays afin d'être un exemple à suivre pour des relations fructueuses entre les pays africains. Il a rappelé, à cet égard, que la Tunisie et le Cameroun ont fait de grands progrès concernant l'activation de l'accord de la Zone de libre-échange africaine à travers la réception par la partie camerounaise de la première expédition de produits tunisiens au cours du mois de juillet 2023.

Pour sa part, le ministre des A.E. a souligné que la tenue de cette session de la commission mixte tuniso-camerounaise et la participation d'une importante délégation tunisienne comprenant 20 représentants des ministères et structures gouvernementales, outre la présence de M. Samir Majoul, président de l'Union tunisienne de l'industrie, du Commerce et de l'artisanat, reflète la volonté de la direction politique en Tunisie de donner un nouvel élan à la dynamique de coopération, qui verra à court terme un progrès important dans la perspective de l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre la Tunisie et le Cameroun.

La réunion a également été l'occasion de discuter d'un certain nombre de dossiers de coopération bilatérale et d'échanger des points de vue sur un certain nombre de questions régionales et internationales. Les deux parties ont souligné l'importance de la coordination et de la consultation entre les deux pays dans divers forums régionaux et internationaux pour soutenir et défendre les questions justes, au premier rang desquelles la question palestinienne.