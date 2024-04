Tunisie: Les préparatifs battent leur plein pour accueillir les TRE - La diaspora apporte une bouffée d'oxygène à la croissance économique nationale

A titre indicatif, on cite les chiffres relatifs à 2022 qui s'élèvent, selon les données officielles fournies par la Banque centrale, à 2,7 milliards de dollars, soit l'équivalent de 8,5 milliards de dinars. Ce chiffre représente, à titre comparatif, pour la même année, le double des recettes du tourisme et des investissements étrangers directs.

La saison estivale est à nos portes. Elle porte, comme à l'accoutumée, les promesses d'une bouffée d'oxygène consistante pour la dynamique socioéconomique grâce à deux mannes financières substantielles.

En effet, outre l'afflux espéré des touristes qui s'annonce massif, en cette année 2024, au grand bonheur de la Trésorerie publique, des hôteliers et des commerçants, en général, et de l'artisanat en particulier, le retour des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) est, également, très attendu par leurs familles respectives, mais surtout par les caisses de l'Etat.

C'est donc dans cet esprit que les autorités accordent un intérêt majeur au retour de la diaspora tunisienne disséminée un peu partout à travers le monde, dans le sens où les TRE contribuent positivement à l'économie avec un apport consistant en devises fortes. Ainsi, comme chaque année, ils seront, certainement, des centaines de milliers à retourner au bercail l'été prochain. Et l'on s'attend à ce que la saison estivale 2024 ne déroge pas à la règle, d'où les préparatifs déjà engagés par les deux compagnies nationales, aérienne et maritime (Tunisair et CTN) pour leur assurer le meilleur accueil dans des conditions améliorées.

D'ailleurs, tout semble mis en oeuvre, jusqu'au plus haut sommet de l'Etat, pour faciliter les démarches dans les aéroports et les ports du pays où la qualité des services devrait être garantie avant leur retour et pendant leur séjour au pays. A cet effet, le Président de la République, Kaïs Saïed, s'est intéressé, lors de son récent entretien avec le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, aux procédures d'accueil des membres de la diaspora.

Ainsi il a été décidé de mettre en place une coordination plus efficace entre les différentes parties prenantes, et ce sur le plan organisationnel et logistique et de différents services, y compris douaniers.

Multiplier par deux le nombre de guichets d'enregistrement

Dans ce cadre et outre le développement d'une plateforme électronique permettant d'accélérer le traitement des demandes du privilège d'exonération douanière (FCR) et du privilège d'exemption douanière, il a été donc décidé d'attribuer près de 500 billets de voyage à bas prix à des familles nécessiteuses de la diaspora répartis entre Tunisair et la CTN.

Il a été également décidé d'aménager un espace destiné aux passagers du port de La Goulette et de multiplier par deux le nombre de guichets d'enregistrement de 18 à 36, dont l'un est dédié uniquement aux personnes à besoins spécifiques, aux personnes âgées et aux femmes enceintes.

Des efforts ont été consentis pour offrir aux TRE toutes les facilités pour rendre l'accueil et leur séjour agréables. Ce qui pourrait avoir pour effet d'encourager le plus grand nombre à préférer passer les grandes vacances au pays.

Rappelons que la Compagnie tunisienne de navigation a programmé 148 voyages durant la période allant du 15 juin au 15 septembre 2024, dont 76 sont programmés au port de Marseille, 72 au port de Gênes, 9 autres au port de Zarzis. Sachant que le nombre de réservations a déjà atteint les 150.500. La Compagnie s'attend à 180 mille réservations au total.

Le transfert de devises reste un des principaux apports pour la Trésorerie publique

Outre cette dynamique apportée dans le secteur du transport, l'apport des TRE en transfert de devises reste un des principaux atouts pour la Trésorerie publique.

A titre indicatif, on cite les chiffres de l'année 2022 et qui s'élèvent, selon les données officielles fournies par la Banque centrale, à 2,7 milliards de dollars, soit l'équivalent de 8,5 milliards de dinars. Ce chiffre représente, à titre comparatif, pour la même année, le double des recettes du tourisme et des investissements étrangers directs (IDE), qui n'ont engrangé que 1,37 milliard de dollars.

L'apport de la diaspora a toujours enregistré une hausse continue lors des années de crise, comme en témoignent les chiffres recueillis durant la période d'instabilité qui a suivi 2011 et la crise du Covid-19 et, plus récemment, à la suite des retombées de la guerre russo-ukrainienne. C'est dire qu'il s'agit d'une manne financière en hausse régulière au fil des ans qui représente des revenus sûrs et incontournables pour les réserves en devises de la Tunisie.

Encore une donnée relative au nombre des TRE selon les chiffres officiels de l'Office des Tunisiens à l'étranger (OTE), qui a augmenté en 2022 de 4,9 % en comparaison de 2021 pour atteindre 1.816.833 Tunisiens. Ce qui représente près de 15,4 % du total des Tunisiens.

La diaspora est répartie entre 84,4 % qui résident en Europe, 73.735 de Tunisiens, soit 4,1%, se trouvent dans les pays du Maghreb arabe. Les autres pays arabes, notamment ceux du Golfe, accaparent 5,7 %, soit 121.856 Tunisiens. Nos compatriotes n'ont jamais hésite à participer, là où ils se trouvent aux efforts de la nation, notamment lors des périodes difficiles.