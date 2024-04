Tunisie: Ministère de l'Education - La titularisation des enseignants suppléants en voie de résolution

Le ministère de l'Éducation a indiqué que les données relatives aux enseignants suppléants concernés par la mesure de titularisation seront mises à jour selon un ensemble de critères convenus entre les deux parties administrative et syndicale.

Le ministère de l'Éducation s'est engagé à recruter 1.000 enseignants suppléants dits de la quatrième tranche des enseignants contractuels dans les collèges et lycées secondaires, selon le procès-verbal d'un accord signé jeudi dernier avec la Fédération générale de l'enseignement secondaire.

Le recrutement se fera lors de la rentrée scolaire 2024/2025, selon le procès-verbal de la réunion publié par la Fédération hier.

Cette procédure s'inscrit dans le cadre du recrutement de la quatrième tranche des suppléants enseignants des collèges et lycées, conformément à l'accord en date du 12 août 2020 signé entre le ministère et la Fédération relevant de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt).

Pour ce qui concerne les revendications liées à la mise à jour des bases de données 2008-2016 et 2016-2023, le ministère s'est engagé à actualiser la base de données après avoir finalisé tous les volets administratif, financier et juridique «dans un délai n'excédant pas deux semaines».

Selon le ministère, le Comité technique mixte entamera ses travaux de recrutement des suppléants restants de la tranche 2022.

En ce qui concerne les revendications relatives au versement des dus antérieurs et d'accélération de la titularisation, le ministère s'est engagé à parachever toutes les procédures à travers le paiement des salaires du mois de mai 2024.

Le ministère s'est également engagé à finaliser les dossiers de recrutement des agents en coordination avec la présidence du gouvernement, dans un délai ne dépassant pas le 15 mai 2024.

Quelque 850 agents temporaires titularisés

Le secrétaire général adjoint de la Fédération générale de l'enseignement de base, Taoufik Chebbi, a indiqué que 850 agents temporaires chargés de l'enseignement ont été titularisés, précisant que la régularisation des agents temporaires restant se fera au fur et à mesure tout au long de l'année en cours, conformément à la convention du 16 novembre 2022.

Il a indiqué que les agents concernés par la titularisation s'élève à 850 au grade d'instituteur A3 ou au grade d'enseignant des écoles primaires A2 des promotions 2018 à 2021 dans les régions de Zaghouan, Mahdia et Tataouine. Le nombre d'agents temporaires chargés de l'enseignement et concernés par la titularisation s'élève à plus de 10 mille, a-t-il encore souligné.

Selon Chebbi, une séance de travail se tiendra au cours de la semaine prochaine entre le ministère de l'Education et la Fédération de l'enseignement de base en vue d'examiner quelques dossiers non résolus. En cause, l'absence de dialogue avec l'ancien ministre de l'Education. Parmi les dossiers en suspens, le mouvement des directeurs, les nominations, les promotions et la régularisation de la situation des suppléants hors convention.

Par ailleurs, la Fédération générale de l'enseignement de base a annoncé hier, dans un communiqué publié sur sa page, la signature des décisions de titularisation de 850 agents temporaires dans les régions de Zaghouan, Mahdia et Tataouine, ajoutant que les listes des agents titularisés seront adressées aux commissariats régionaux concernés.

La Fédération affirme que les décisions de titularisation des agents temporaires chargés de l'enseignement, au nombre de mille, dans les régions de Siliana, Nabeul et Tozeur, devraient être signées, et que les commissariats régionaux recevront les listes des agents titularisés au plus tard lundi 29 avril 2024.