Ile Maurice: L'alliance PTr-MMM-ND annoncera 20 mesures phares le 1eᣴ-Mai

L'alliance Parti travailliste-Mouvement militant mauricien-Nouveaux Démocrates (Ptr-MMM-ND) annoncera 20 mesures phares lors du meeting qui se tiendra à Port-Louis le 1eᣴ-Mai prochain. C'est ce qu'a annoncé le leader de cette alliance, Navin Ramgoolam le samedi 27 avril, lors d'une conférence de presse au Labourdonnais Waterfront Hotel.

Il a dénoncé une fois de plus les manoeuvres de l'alliance gouvernementale pour porter de fausses accusations contre sa personne. «Je suis l'homme à abattre et le MSM utilisera tous les moyens en vue de me discréditer. Heureusement que cela ne marchera pas».

Entente cordiale entre les partenaires de l'alliance PTr-MMM-ND. Photo prise le samedi 27 avril au Labourdonnais Waterfront Hotel. © Beekash Roopun

Pour sa part, Paul Bérenger, leader du MMM a demandé à la population de se rendre en masse dans la capitale mercredi prochain car elle a rendez-vous avec l'Histoire.

Enfin, Richard Duval du ND a trouvé inacceptable les menaces de Pravind Jugnauth contre Véronique Leu-Govind, une mère de famille. «C'est dénigrant pour les femmes et je me demande comment réagissent celles qui gravitent autour de Pravind Jugnauth».