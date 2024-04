Ile Maurice: Des Bangladais déplorent leurs conditions de travail

Les travailleurs étrangers refusent désormais de garder le silence sur leur situation précaire. Cinquante Bangladais ont décidé de ne pas travailler mardi et ont préféré manifester pacifiquement dans la région de Goodlands. Ils dénoncent le nonrespect de leurs droits par leur employeur. «Nous travaillons pour cette entreprise depuis huit à dix ans, et à chaque fois, nos droits sont ignorés», déclare l'un des travailleurs. Il explique qu'ils ne reçoivent pas leur salaire comme convenu. «On nous paie au comptegouttes, souvent en fin de mois, et le montant est inférieur à ce qui avait été promis. Nous ignorons même si nos heures supplémentaires sont prises en compte.»

Outre ce problème majeur, cet employé souligne que les conditions d'hygiène et de logement ne sont pas respectées. «Nous ne savons plus vers qui nous tourner...» De plus, comme de nombreux travailleurs étrangers, la menace de déportation pèse toujours sur leurs têtes. Ils ont contracté des dettes dans leur pays d'origine pour venir travailler à Maurice, mettant même leur famille en gage. Après la manifestation de mardi, les travailleurs craignent désormais la déportation.