Afrique du Nord: Le Maroc participe au Caire à la 6ème conférence du Parlement arabe et des présidents des assemblées et parlements arabes

Le Caire — Les travaux de la sixième conférence du Parlement arabe et des présidents des parlements et assemblées arabes ont débuté, samedi au Caire, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette rencontre, qui se penche sur un document du Parlement arabe autour "d'une vision parlementaire pour une utilisation sûre de l'Intelligence artificielle", par une délégation conduite par Mohamed El Bakkouri, président du groupe du Rassemblement national des indépendants à la Chambre des conseillers, membre de la section parlementaire et président de la commission économique et financière au Parlement arabe.

S'exprimant à l'ouverture de cette conférence, le président du Parlement arabe, Adel ben Abderrahman Al-Assoumi, a souligné que cette rencontre se tient dans une conjoncture marquée par la crise difficile que traverse la cause palestinienne, estimant que cette crise reflète la fragilité du système international actuel, qui requiert une révision et de nouvelles règles d'action, tout en réhabilitant le droit international et les principes humanitaires universels.

Évoquant le thème choisi pour cette conférence, il a relevé que l'adhésion des pays arabes à l'IA n'est plus un luxe, mais plutôt un impératif pour se mettre au diapason de l'évolution opérée dans ce domaine à travers le monde, relevant que la gouvernance de l'IA est devenue l'une des priorités importantes qui requièrent l'élaboration de plans et de stratégies arabes pour renforcer son utilisation, en prenant en considération les spécificités des sociétés arabes.

Le Parlement arabe est conscient de l'importance de mettre en place un cadre législatif pour réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle, a-t-il dit, rappelant l'adoption par cette institution de la première loi arabe relative à l'intelligence artificielle.

Un communiqué du Parlement arabe indique que le document intitulé "Vision parlementaire pour une utilisation sûre de l'Intelligence Artificielle" qui sera examiné lors de cette conférence porte sur les opportunités et les défis liés à l'utilisation de l'IA dans les pays arabes et le rôle que les parlementaires arabes peuvent jouer dans la gouvernance de l'utilisation de l'IA.

Le document traite de trois principaux thèmes: le premier porte sur les acquis et les avantages de l'IA en matière d'économie, de développement, de politique et dans le domaine militaire ainsi que les défis et les menaces inhérents à cette technologie.

Le deuxième thème concerne les efforts déployés par les pays arabes pour bénéficier des avantages de l'IA alors que le troisième thème s'articule autour de la vision parlementaire arabe unifiée pour atteindre une utilisation sécurisée de cette technologie.

Après son approbation par la conférence, le document sera soumis au prochain Sommet arabe prévu au Royaume de Bahreïn à la mi-mai.