Tunisie: L'Italie souhaite établir avec le pays des relations culturelles 'solides, fructueuses et durables'

TUNIS — Le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano, a annoncé la volonté de son pays de renforcer le partenariat culturel avec la Tunisie à travers des « relations solides, t fructueuses et durables ».

S'exprimant à l'issue de sa rencontre avec le président de la République Kaïs Saïed, samedi au palais de Carthage, le ministre italien a encore souligné la volonté de son pays à mettre « ses ressources et son expertise en matière de gestion muséale au profit de la Tunisie afin qu'elle puisse valoriser son patrimoine riche et exceptionnel en antiquités et musées ».

Gennaro Sangiuliano a exprimé ses remerciements au président de la république indiquant que « la culture et l'histoire séculaire unissant les peuples et les Etats, italiens et tunisiens, étaient longuement abordées ». La rencontre était également l'occasion d'évoquer "les opportunités qui peuvent être construites en matière de coopération culturelle tuniso-italienne", a-t-il ajouté

La visite du ministre italien de la Culture en Tunisie coïncide avec la participation de l'Italie en tant qu'invitée d'honneur à la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) qui se déroule du 19 au 28 avril 2024.