Ile Maurice: Alliance PTr-MMM-ND - 80 % des candidats connus

On ne sait pas si les dirigeants des deux alliances mainstream qui se battent pour rester au pouvoir ou le reconquérir donneront bientôt des indications sur leurs candidats aux prochaines élections générales. Mais selon nos sources, nous vous livrons (sous toutes réserves) l'identité d'au moins 80 % de l'alliance Parti travailliste (PTr), Mouvement militant mauricien (MMM) et Nouveaux Démocrates (ND). Toutefois, ce n'est que le jour du Nomination Day que toute liste sera officielle. Il faut aussi rappeler que les discussions se poursuivent entre l'alliance PTr-MMM-ND et Rezistans Ek Alternativ. Il ne faut donc pas exclure des permutations et nominations tardives.

Du côté du Mouvement socialiste militant (MSM) et des alliés, seul le leader Pravind Jugnauth et sa petite clique de Lakwizinn sont dans le secret des dieux. En janvier, Pravind Jugnauth avait d'ailleurs laissé échapper à Le Hochet, qu'il ne faut pas croire certains qui disent qu'ils auront un ticket aux législatives : «Sa bannla mem ki pa pou kandida.» Donc, à ce jour, tous les seating MPs sont présents dans leur circonscription, surtout à trois jours du grand rassemblement de Vacoas.

Liste des candidats probables de l'alliance PTr-MMM-ND

1.G.-R.-Nord-Ouest -Port-Louis-Ouest Fabrice David, Anabelle Savabaddy (PTr), Arianne Navarre-Marie (MMM)

2.Port-Louis-Sud - P.-Louis Central (2) Osman Mahomed, Farhad Aumeer (PTr), Reza Uteem (MMM)

3.Port-Louis Maritime - Port-Louis-Est Shakeel Mohamed, Ehsan Juman (PTr) Aadil Ameer Meea (MMM)

4.Port-Louis-Nord-Montagne-Longue Neelkant Dulloo (PTr), Ludovic Casernes (MMM), troisième ???.

5.Pamplemousses-Triolet Navin Ramgoolam, Ranjiv Woochit, Kaviraj Rookny (PTr). Ce dernier pourrait aller ailleurs et être remplacé par Anil Seerattan (MMM)

6.Grand-Baie - Poudre-d'Or Mahend Gungapersad (PTr), Vinay Ancharaz (MMM), Kaviraj Beechook ou Nitish Beejan (PTr)

7.Piton - Rivière-du-Rempart Raj Pentiah (PTr), Vinay Koonjul (MMM), Kaviraj Sukon ( PTr ??)

8.Moka-Quartier-Militaire Suren Dayal, Daneshwar Damree, Pazhany Rangasamy (PTr)

9.Flacq - Bon-Accueil Anil Bachoo, Avinash Ramkhalawon, Kaviraj Beechook (PTr) s'il n'est pas au no 6

10.Montagne-Blanche-G.-R.-Sud-Est Reza Saumtally, Avinash Ramtohul (PTr), Chetan Baboolall (MMM)

11.Vieux-Grand-Port - Rose-Belle Ashley Ramdass, Anishta Babooram, Pradeep Jeeha (PTr)

12.Mahébourg - Plaine-Magnien Ritish Ramful, Kevin Lukeeram (PTr), Tony Apollon (MMM)

13.Rivière-des-Anguilles - Souillac Rajen Narsighen, Roshan Jhummun (PTr) Munsoo Kurrimboccus (MMM)

14.Savanne - Rivière-Noire Véronique Leu-Govind (ND), Ravin Jugurnauth (MMM), Arvin Babajee (PTr)

15.La Caverne-Phoenix Patrick Assirvaden (PTr), Kushal Lobine (ND), Fawzi Alleemun (MMM)

16.Vacoas-Floréal Joanna Bérenger (MMM), Tassarajen Pillay ( ?) et une dame du secteur privé ( ?)

17.Curepipe-Midlands Ajay Gunness (MMM), Michael Sik Yuen (PTr), Richard Duval (ND)

18.Belle-Rose - Quatre-Bornes Arvin Boolell, Stéphanie Anquetil (PTr), Veda Baloomoody (MMM)

19.Stanley -Rose-Hill Paul Bérenger, Deven Nagalingum (MMM), Sydney Pierre (PTr)

20.Beau-Bassin - Petite-Rivière Rajesh Bhagwan, Karen Foo Kune-Bacha, Franco Quirin (MMM)

Alliance Morisien : une dizaine d'élus en ballottage défavorable

La tâche du PM Pravind Jugnauth dan son choix de candidats ne semble pas facile avec le nombre de ministres, ex-ministres et PPS qui pourraient être mis sur la touche ou mutés ailleurs.

Tout comme Navin Ramgoolam a toujours eu des difficultés à dresser sa liste des candidats, il semble que Pravind Jugnauth ait le même problème. Il dispose d'une quarantaine de seating members et comme le PTr, plusieurs aspirants candidats le courtisent.

Il faut donc s'attendre à ce que plusieurs parlementaires ne soient pas de la course ou soient permutés ailleurs. Par exemple, au no 12 où il y a quatre potentiels candidats pour un ticket - Stephan Toussaint (qui pourrait être permuté ailleurs), Jean-Paul Arouff, Yannick Matadeen (Economic Development Board), Jenny Adebiro et Nicolas Henry (frère de Thierry Henry qui a émigré). Des fonctionnaires pourraient démissionner pour être candidats. L'un du judiciaire est considéré comme une valeur sûre.