Congo-Brazzaville: Forum économique et social de la jeunesse de l'ONU - Averty Ndzoyi appelle à l'autonomisation des peuples autochtones

En marge des activités du forum économique et social des Nations unies tenu au siège de l'Organisation des Nations unies (ONU) à New York, le Congolais Averty Ndzoyi a lancé un appel à l'action pour l'éducation et l'autonomisation des peuples autochtones.

Le Congolais Averty Ndzoyi a exposé sur le thème « Le rôle de l'éducation pour l'inclusion des peuples autochtones et l'éradication de la pauvreté et de la faim en République du Congo ». Il a mis en lumière l'expérience d'une organisation non gouvernementale (ONG) de la société civile congolaise soutenant l'éducation des enfants autochtones. Il a débuté en soulignant le défi imminent : « Les décideurs mondiaux réalisent-ils que nous n'avons plus que six ans pour atteindre les objectifs de développement d'ici 2030 ? », a-t-il souligné.

En tant que fondateur et président d'Espace Opoko, une ONG congolaise de la société civile qui soutient l'éducation scolaire des enfants autochtones, Averty Ndzoyi a fait savoir que l'éducation devrait être priorisée auprès des jeunes pour accélérer la réalisation des objectifs de développement. Malheureusement dans les discussions sur le développement, les peuples autochtones sont souvent oubliés, privés d'accès à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi, a-t-il regretté.

Partageant son expérience, le président de l'ONG Espace Opoko a mis en avant les défis rencontrés par les enfants autochtones dans les zones d'intervention de son organisation. Il a notamment souligné le manque de modèles de réussite au sein des communautés autochtones ; l'incapacité à financer l'éducation de leurs enfants, la discrimination dans les écoles ; le manque de nourriture qui contraint les parents à faire travailler leurs enfants dans les champs plutôt que de les envoyer à l'école ; les problèmes de santé ; le manque d'actes de naissance ; l'incapacité à financer l'éducation des enfants lorsque ceux-ci doivent se délocaliser dans les grandes villes pour accéder au lycée et à l'université ; l'illettrisme des parents qui les empêche d'aider leurs enfants dans leurs devoirs scolaires à la maison ; ainsi que la distance entre les écoles et les villages, obligeant les enfants à parcourir plusieurs kilomètres à pieds pour aller à l'école, entre autres.

%

Des résultats sont très encourageants

Pour le président de l'ONG Espace Opoko, tous ces problèmes constituent les goulots d'étranglement pour les besoins scolaires des enfants. D'où, lui et son organisation ont mis en place un programme de soutien qui accompagne les enfants autochtones de l'école primaire à l'université. À l'aide des diaporamas bien illustrés, Averty Ndzoyi a présenté l'ensemble de leurs activités, allant des campagnes de sensibilisation sur l'importance de l'éducation scolaire dans les communautés autochtones à la distribution de kits scolaires, en passant par le suivi de l'évolution scolaire des enfants à chaque trimestre, la mise à disposition d'un bus scolaire pour les enfants parcourant plus de quinze kilomètres à pied pour se rendre à l'école, ainsi que la prise en charge sanitaire de cinq cents enfants de l'école primaire à l'université, incluant leur nutrition et leur logement.

En outre, Averty Ndzoyi et son organisation ont construit en 2022 le tout premier internat scolaire pour lycéens autochtones du pays. Cet internat, ouvert à tous les lycéens autochtones du pays, loge gratuitement les enfants et leur fournit de la nourriture ainsi que des cours d'appui pour améliorer leur niveau scolaire. Grâce à ces différents programmes d'Espace Opoko, huit jeunes autochtones ont pu accéder à l'université et deux autres ont pu terminer leur formation en protection de l'environnement, attendant actuellement leur intégration dans la Fonction publique. Ces résultats sont très encourageants et n'ont jamais été obtenus dans le pays auparavant.

Après les études supérieures, le président de l'ONG Espace Opoko pense que si ces enfants retournent dans leurs villages, cela enverra un message négatif sur l'importance de l'éducation. C'est pourquoi Averty Ndzoyi et son organisation sont à la recherche de fonds pour lancer des projets de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie des autochtones. Il envisage, par exemple, de lancer une ferme d'élevage de poules pour offrir du travail aux jeunes autochtones. Il envisage également de lancer une unité de fabrication de savon et un programme de formation en couture pour permettre aux jeunes filles autochtones de fabriquer elles-mêmes leurs vêtements et le savon nécessaire à l'hygiène. Ils recherchent également des fonds pour terminer la construction d'un deuxième bâtiment sur le site de l'internat scolaire afin de séparer les dortoirs des garçons et des filles.