Afrique: CAF-C1 - Mazembe écarté en demi-finale par Al Ahly

Le Tout-Puissant Mazembe ne disputera pas la finale de la Ligue des champions d'Afrique de football 2024. Le club de Lubumbashi s'est arrêté en demi-finale de la C1 africaine. Après le nul de 0 but partout à domicile face à Al Ahly d'Égypte, Mazembe a été battu, le 26 avril, au match retour au Caire par 0 but à 3. Et pourtant, les joueurs du coach Lamine Ndiaye semblent être dans leur match après un nul de 0 but partout jusqu'à l'heure de jeu. Et même, un but de Mazembe a été refusé à Joël Beya, après consultation de la VAR. Ce fut comme le tournant du match car, à la 68e minute, Al Ahly a inscrit son premier but par Mohamed Abdel Monem. Il a été imité ensuite par Abou Ali à la 83e minute et Tawfik à la 90+12e minute. Les Corbeaux ont donc plié bagages à ce niveau de la compétition.

S'exprimant sur Twitter après l'élimination, Moïse Katumbi, président du TP Mazembe, a dit : « La défaite n'est pas une fatalité. Nous devons en tirer les enseignements, accepter le sort sportivement et reprendre un nouvel élan à partir du championnat national. Transformons cette élimination en énergie nouvelle en opérant les ajustements qui s'imposent ». Al Ahly jouera la finale de la C1 contre l'Espérance sportive de Tunis, victorieuse de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, dans l'autre demi-finale, par 1 but à 0, grâce à une réalisation de Raed Bouchniba à la 57e minute.