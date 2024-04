Congo-Brazzaville: Mise en oeuvre du Padc - Des experts du Pnud attendus au pays

Le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, qui a séjourné récemment à New York, aux Etats-Unis d'Amérique, a reçu des assurances du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) sur l'envoi d'une délégation d'experts à Brazzaville pour appuyer la mise en oeuvre du Programme d'accélération du développement communautaire (Padc).

Le ministre congolais a bouclé sa mission de travail au siège des Nations unies par une rencontre de débriefing avec le directeur du bureau des politiques et d'appui aux projets du Pnud, Marcos Athias Neto. Une occasion pour Juste Désiré Mondelé d'exposer les grandes lignes du Padc en suscitant la compréhension et la conviction des Nations unies sur le bien-fondé de ce projet dont la mise en oeuvre réussie révolutionnera le quotidien des citoyens.

Le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local a, en effet, mis à la disposition du Pnud et des experts des détails sur l'intervention et l'approche programmatique du Padc, notamment la faisabilité et l'impact local du projet. A l'issue de ces échanges, il a reçu l'accord de principe pour que le Congo et ses partenaires au développement local avancent ensemble. « Aujourd'hui, il est question d'essayer de réduire la fracture qui existe dans nos pays entre la ville et la zone rurale. C'est l'un des défis de ce projet que nous espérons finaliser les études avant novembre pour rentrer dans la phase d'implémentation. Il y aura le partage de l'approche congolaise qui est très importante », a expliqué le ministre Juste Désiré Mondelé.

Ces deux jours d'échanges au siège des Nations unies ont permis au Congo d'approfondir son partenariat avec le Pnud. Ceci au grand bonheur de Juste Désiré Mondelé qui a conduit la délégation congolaise. A son retour au pays, il entend très rapidement relire et peaufiner ce projet transformationnel, transversal et holistique avec l'appui de la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama Dian Barry. Il est, par ailleurs, convaincu que l'apport des experts chevronnés ayant fait leurs preuves, au Chili, au Sénégal, en RDC et autres feront autant pour la République du Congo.

« Nous sommes très contents, nous allons de notre côté mettre tout en oeuvre, en suivant les instructions du chef de l'Etat, pour que nous commencions à mettre en place le projet dans les délais, selon l'agenda qui a été défini. Le but est qu'après 2026, lorsque nous aurons achevé le projet, au lieu qu'on aille au Brésil voir, peut-être ce sera un autre pays de l'Amérique latine qui fera le voyage de Brazzaville pour voir aussi comment ce projet a pu transformer l'économie locale », a-t-il conclu.

Le ministre délégué a quitté le sol américain avec une invitation en poche : sa participation au Forum urbain mondial qui se tiendra en novembre prochain en Egypte. Au menu de cette prochaine rencontre, des discussions sur la décentralisation et les liens entre les secteurs rural et urbain.