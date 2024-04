Congo-Brazzaville: Vient de paraître - Roger Armand Makany présente son livre

L'écrivain congolais le Pr Roger Armand Makany a présenté et dédicacé, le 25 avril, à Brazzaville son ouvrage intitulé « L'Ecole supérieur de gestion et d'administration des entreprises 1993-2023 : L'envol », publié en mars 2024 par les éditions ICES en France.

L'ouvrage « l'Ecole supérieur de gestion et d'administration des entreprises 1993-2023 : L'envol » a été commenté par le Pr André Patient Bokiba. Il relate l'historique et la projection de cet établissement d'enseignement supérieur privé dénommé « L'Ecole supérieure de gestion et d'administration des entreprises (ESGAE).

Préfacé par le Pr Dieudonné Tsokini, l'auteur attire l'attention du public avec l'esprit d'entrepreneuriat. Cet ouvrage comprend 181 pages, répartis en douze chapitres, notamment « quelques repères historiques », « communauté académique », « infrastructures », « ouverture », « formation » « activités scientifiques », « école doctorale » et « vidéographie ».

En effet, l'auteur raconte une histoire réussie dans le domaine de l'éducation au niveau international et national, fruit de son courage, sa persévérance, détermination et de son engagement. Il peint la situation géographique de son établissement, la connaissance de son école depuis trente ans ainsi que la formation des générations diplômées ayant intégré le secteur public et privé ainsi que des organismes internationaux.

%

Les formations offertes aux étudiants de tout horizon sans distinction de couches sociales ont permis de briser le mythe qui consiste à tourner toujours le regard vers des écoles de l'étranger. Pour Roger Armand Makany, la période allant de 1993 à 2023 a été significative dans le parcours de cette école qui a connu diverses autorisations d'ouverture pour son existence en passant par des autorisations provisoires de délivrance des diplômes jusqu'à l'agrément définitif .

L'Envol est le symbole de la reconnaissance de l'ESGAE au plan national et international. Il est aussi celui des grands défis qui ont été relevés par l'établissement, notamment dans le domaine des offres d'études supérieures, la diversité de nationalité d'étudiants et être membres d'instance de prise de décisions aux plan continental et mondial dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Au-delà de sa narration, Roger Armand Makany a souligné l'un des défis de son établissement, à savoir la formation doctorale en science de gestion.

Par ailleurs, le secrétaire général, Marcel Mbaloula, a axé son témoignage sur l'expérience de trente ans d'existence de cet établissement d'enseignement supérieur privé, la formation et la construction des infrastructures.