Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi en visite officielle à Paris

Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera à Paris dans le cadre d'une visite officielle de deux jours (29 et 30 avril) avec au programme des rencontres au sommet, à l'Élysée, à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat et un forum économique.

Il s'agit de la première visite officielle de Félix Tshisekedi en France. Cette visite intervient au moment où la RDC est « soumise à une guerre d'agression » et qu'une partie de son territoire est occupée depuis plus de deux ans par les troupes étrangères. Le président congolais sera accompagné de plusieurs ministres, dont celui des Finances, des Affaires étrangères. Le point focal de cette visite s'articule sur la diplomatie et l'économie. Pour Kinshasa, il s'agit aussi de « rendre la pareille » à Paris, après la visite du président Emmanuel Macron en mars 2023, lors d'une tournée en Afrique. Kinshasa compte « continuer sur les points laissés en chantier après le passage d'Emmanuel Macron en RDC». Cette visite à Paris sera aussi marquée par le premier forum business France-RDC. L'accent sera mis sur trois secteurs clés : les minerais stratégiques, l'énergie et les infrastructures.

Le volet diplomatique

Le 29 avril, Félix Tshisekedi s'entretiendra avec des députés et des sénateurs français aux sièges des deux chambres. Le 30 avril, il rencontrera son homologue Emmanuel Macron à l'Elysée. La situation sécuritaire sera au coeur de ces deux séquences et surtout le conflit dans la province du Nord-Kivu qui oppose les forces armées congolaises et leurs alliés au groupe armé du M23. Dans un tel contexte, la visite du président congolais à Paris peut susciter beaucoup d'attentes au vu de l'expertise française en ce qui concerne l'Afrique, en outre membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU ayant le droit de véto. Enfin, dans un conflit opposant deux pays membres de la Francophonie, la RDC et le Rwanda, la même France devrait être intéressée au premier chef, plus à même de protéger leurs intérêts, et servir de médiateur.

Le volet économique

Le volet économique se déroulera autour d'une table ronde organisée par le Mouvement des entreprises de France. Lors de sa visite à Kinshasa, Emmanuel Macron était accompagné par des opérateurs économiques, un premier forum, celui de Kinshasa avait eu lieu, des contacts avaient été pris. Il s'agit désormais de transformer l'essai. Pour les opérateurs économiques, c'est le moment d'investir en RDC, notamment dans l'énergie, l'agriculture... dans le plus grand marché de l'espace francophone, plus de 100 millions d'habitants. La France connaît un retard en investissement à Kinshasa. Seulement 43 entreprises françaises sont agréées à l'Agence nationale pour la promotion des investissements dans cette terre d'opportunités surtout pour les PME-PMI.