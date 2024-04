Algérie: Signature d'un accord de coopération dans le domaine de l'Enseignement supérieur avec la Zambie

ALGER — Un accord de coopération a été signé, samedi au siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, entre l'Algérie et la Zambie, portant sur l'échange d'expertises et le développement du partenariat entre les deux pays dans ce secteur.

A cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a précisé que cet accord visait à concrétiser un partenariat effectif à travers l'élaboration d'offres de formations universitaires entre l'Algérie et la Zambie et l'échange d'expertises, d'étudiants et d'encadreurs.

Il a rappelé, à cet égard, que pas mois de 67 étudiants zambiens suivaient leurs études supérieures dans des universités algériennes, dont 44 inscrits au titre de l'année en cours.

A travers cet accord, les deux pays entendent parvenir à un jumelage entre leurs universités par le biais de "l'élaboration de programmes de formation communs" et de "la délivrance de diplômes algéro-zambiens", a expliqué M. Baddari.

L'accord prévoit également le transfert de l'expérience algérienne dans le domaine de la recherche scientifique reposant sur "l'innovation et la contribution au développement économique national et à la création de richesse", a-t-il ajouté, mettant en avant le rôle de l'Algérie dans l'accompagnement, notamment des pays africains, pour la réalisation de la prospérité.

Pour sa part, le ministre zambien de l'Education, Douglas Munsaka Syakalima, a salué les efforts de l'Algérie pour le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, relevant que l'accord "permettra à son pays de tirer parti de l'expérience algérienne concluante dans ce domaine".

M. Syakalima a en outre souhaité voir le partenariat entre la Zambie et l'Algérie s'étendre à d'autres domaines à l'avenir.