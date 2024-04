Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha préside les travaux de la réunion annuelle des cadres des infrastructures militaires

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé samedi au niveau du Centre militaire de l'ingénierie et du développement des infrastructures à Hussein Dey (Alger) les travaux de la réunion annuelle avec les cadres des infrastructures militaires, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a présidé, ce samedi 27 avril 2024, au niveau du Centre militaire de l'ingénierie et du développement des infrastructures à Hussein Dey, les travaux de la réunion annuelle avec les cadres de la direction centrale des infrastructures militaires", précise la même source.

Le chef d'Etat-Major de l'ANP a, par la suite, suivi une présentation sur le projet de réalisation du complexe technique du centre militaire de l'ingénierie et du développement des infrastructures et a inspecté les différentes structures de cet important acquis.

Le Général d'Armée a inspecté également les ateliers de matériel et d'équipements dont "regorge la direction centrale des infrastructures militaires, où il a suivi des présentations sur les projets les plus importants de la direction à partir de l'étude jusqu'à la réalisation et la livraison".

Le Chef d'Etat-Major de l'ANP a affirmé, à cet effet, que le Haut Commandement de l'ANP "attache un grand intérêt au moral des personnels et oeuvre, en permanence, à leur réunir les conditions favorables au niveau de l'ensemble des unités de l'ANP, notamment celles déployées dans les régions du Sud qui se caractérisent par un climat aride et des spécificités distinctes".

A l'issue de la réunion, le Général d'Armée a écouté les interventions des cadres et leur a donné une série d'instructions et d'orientations en la matière, conclut le communiqué du MDN.