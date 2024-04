Algérie: Lancement officiel du réseau associatif de la Démocratie participative

ALGER — Le lancement officiel du réseau associatif de la Démocratie participative et de l'économie sociale et solidaire, a été annoncé samedi à Alger, dans l'objectif de renforcer le rôle de la société civile et de mettre en valeur sa contribution au développement national.

Lors de la cérémonie de lancement de ce réseau, qui s'est déroulée au Palais des Expositions des Pins maritimes, en présence du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, a expliqué que le lancement de ce réseau s'inscrit dans le cadre de "la promotion du rôle de la société civile, notamment dans le domaine économique, à travers le développement des capacités des acteurs de la société civile en leur permettant de contribuer de manière active à la dynamique de développement".

Selon le même responsable, ce lancement s'inscrit dans le cadre de "la mise en oeuvre du programme spécifique de l'ONSC, issu de la vision et des perspectives stratégiques de l'Observatoire pour la période 2024-2030, initiées par des associations nationales et régionales", soulignant que son travail reposait sur "la promotion de la démocratie participative, de l'économie sociale et solidaire, de la responsabilité sociale des entreprises, et ce, à travers la mobilisation des citoyens, et le renforcement des capacités tout en permettant aux acteurs de la société civile de participer à des projets économiques à caractère sociale".

%

Il a souligné, dans ce sens, l'importance accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la promotion du rôle de la société civile, qui est "un partenaire actif dans la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques, au service de l'intérêt général".

Pour sa part, M. Oualid a réitéré la disposition de son ministère à soutenir la coopération avec l'ONSC, étant un "partenaire clé" pour les différents secteurs gouvernementaux.

Il convient de noter que la cérémonie de lancement de ce réseau a été marquée par l'organisation d'ateliers et de sessions de débat auxquels ont participé des représentants de différentes associations au niveau national, afin d'échanger des expériences et des propositions sur les moyens de renforcer le travail associatif.