Afrique du Nord: Boughali insiste depuis le Caire sur l'importance d'investir dans les technologies de l'intelligence artificielle

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale(APN), et président de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), M. Brahim Boughali a souligné, samedi depuis Le Caire (Egypte), l'importance d'investir dans les technologies de l'intelligence artificielle pour réaliser la prospérité et la sécurité de l'homme, indique un communiqué de l'APN.

Intervenant lors de la 6e réunion du Parlement arabe et des présidents des parlements arabes, M. Boughali a fait savoir que "les technologies créées dans le cadre de l'intelligence artificielle doivent toujours être orientées vers la prospérité, la sécurité et l'avenir de l'homme", mettant en garde contre "leur transformation en outil de destruction de l'homme ou d'influence négative sur sa vie, ses valeurs et sa culture sociale".

Mettant l'accent sur "la nécessité pour les parlements arabes de jouer un rôle dans l'élaboration d'une stratégie de travail arabe claire pour répondre à ses besoins", M. Boughali a souligné que le choix de ce sujet par le Parlement arabe "est en harmonie avec les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde un intérêt particulier à l'élaboration d'une stratégie nationale permettant au pays de maîtriser les technologies pertinentes et d'impliquer différents secteurs dans ce domaine".

Il a également relevé l'importance de "l'échange d'expériences pour garantir l'utilisation durable de ces technologies pour répondre aux besoins de développement", appelant à "soutenir les programmes de formation pour renforcer les compétences des nouvelles générations et à établir des centres de recherche spécialisés".

Par ailleurs, et évoquant la situation critique dans les territoires palestiniens occupés, M. Boughali a souligné la nécessité de "converger les efforts dans les différents espaces parlementaires régionaux et internationaux pour faire entendre la voix du peuple palestinien opprimé et mettre fin à sa tragédie par un cessez-le-feu immédiat et global et par la recherche d'une solution juste et globale à la cause palestinienne".