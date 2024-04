Algérie: Baisse prochaine des taux d'intérêt par les banques

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a annoncé, samedi à Alger, la baisse prochaine des taux d'intérêt sur les crédits d'investissement par les banques.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, animée au siège du ministère, sur les conclusions des Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), auxquelles il avait pris part la semaine dernière à Washington (Etats-Unis), à la tête d'une délégation de son département ministériel, M. Faid a précisé que "les banques abaisseront les taux d'intérêt de manière significative dans les prochains jours, ce qui contribuera au financement de l'économie nationale et stimulera l'investissement".

Mettant en avant la contribution des institutions financières nationales, notamment les banques, au financement de l'activité économique, le ministre a fait savoir que le Fond national d'investissement avait contribué, entre 2023 et 2024, à hauteur de 500 milliards DA au financement de projets ferroviaires et miniers, notamment le projet de mine de Gara Djebilet et le projet de phosphate intégré.

Il a en outre indiqué que 10.750 milliards DA de crédits bancaires à l'économie avaient été accordés par les banques.

M. Faid a, par ailleurs, évoqué le programme de réforme en cours dans le secteur bancaire, notamment en termes de numérisation, ayant touché différents services et structures du secteur des finances, pour la dématérialisation des opérations financières, citant, à titre d'exemple, les Directions générales des Impôts, du Domaine national et des Douanes. Une démarche qui a été saluée par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international lors de leurs Réunions de printemps, a-t-il dit.