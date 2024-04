Algérie: Khenchela - 165 étudiants participent à la 14ème édition de la manifestation nationale universitaire 'Marcher en Montagne'

KHENCHELA — La 14ème édition de la manifestation nationale universitaire "Marcher en montagne", organisée samedi dans les reliefs d'Ain Mimoun, dans la commune de Tamza (Khenchela), a réuni 165 étudiants.

La directrice de l'Ecole nationale supérieure des forêts de Khenchela, Ghania Belhadj, et le conservateur de wilaya des forêts, Bachir Bahri, ont donné, à Djebel El Ansal, le coup d'envoi de cette randonnée pédestre organisée sous le slogan "La protection de la forêt est la responsabilité de tous".

Les participants à cette manifestation sportive et écologique, venus de 30 universités du pays, ont marché durant 3 heures entières sur un sentier de montagne de 7 km de long situé dans la région d'El Ansal, sur les hauteurs d'Ain Mimoun.

Les participants étaient suivis, jusqu'à l'arrivée au sommet de Djebel El Ansal, par les éléments de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale.

Les étudiants participant à cet événement ont également planté, sur les lieux, 500 arbres, des cèdres de l'Atlas, avant que les organisateurs ne donnent un aperçu aux délégations participantes sur les forêts de la wilaya de Khenchela qui couvrent une superficie de 146.000 hectares répartis sur trois sites forestiers: les forêts de Beni Melloul (67.800 hectares), d'Ouled Yaâkoub (27.000 hectares) et de Beni Oudjana (22.200 hectares), en plus des surfaces reboisées dans plusieurs communes et qui totalisent 29.000 hectares.

La directrice de l'Ecole nationale supérieure des forêts, structure organisatrice de " Marcher en Montagne", en coordination avec l'Université "Abbas-Laghrour" de Khenchela et la direction locale des oeuvres universitaires, a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que l'objectif de la manifestation, organisée sous l'égide de la direction de la vie étudiante au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, consiste à "promouvoir l'esprit sportif et culturel chez les étudiants, de contribuer à la promotion du tourisme sportif en montagne et de faire découvrir les différents sites touristiques de notre pays".

Plusieurs étudiants participant à cet événement ont souligné que cette édition leur a "permis de découvrir les panoramas pittoresques du Parc national du Chelia", dans une ambiance printanière, et "d'en apprendre davantage sur les différentes variétés végétales, faunistiques et la biodiversité des montagnes des Aurès".

Le hall de l'Ecole nationale supérieure des forêts a abrité, pour cette occasion, une riche exposition de photographies animalières et de divers produits de l'artisanat de la wilaya de Khenchela.