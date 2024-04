Ethiopie: La ministre de la santé souligne l'importance de la collaboration pour faire progresser la sécurité sanitaire mondiale

<strong>Addis Ababa — La ministre de la santé, le Dr Mekdes Daba, a souligné aujourd'hui l'importance de la collaboration et du partenariat pour relever les défis complexes en matière de santé et faire progresser la sécurité sanitaire mondiale.

Rappelons que l'Assemblée mondiale de la santé a créé un organe intergouvernemental de négociation (OIN) chargé de rédiger et de négocier une convention, un accord ou un autre instrument international dans le cadre de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé afin de renforcer la prévention, la préparation et l'intervention en cas de pandémie en décembre 2021.

S'exprimant lors d'une réunion ministérielle consultative de haut niveau pour l'Organe intergouvernemental de négociation (OIN) qui s'est tenue à Addis-Abeba, la ministre a déclaré que les discussions en cours au sein de l'Organisation mondiale de la santé offrent une occasion unique de réévaluer et de renforcer les réglementations internationales en matière de santé et d'élaborer un nouveau traité qui constitue le fondement de la réponse collective aux situations d'urgence sanitaire.

"C'est dans le cadre de ces délibérations que nous (les Africains) pouvons redéfinir nos stratégies et nos engagements pour garantir un système de santé mondial plus résilient et plus efficace.

Selon elle, les systèmes de santé, déjà mis à rude épreuve par les maladies endémiques et le manque de financement, ont été poussés à la limite lorsque le virus s'est propagé dans les communautés.

%

Toutefois, le ministre a déclaré que l'Afrique avait fait preuve d'une résilience, d'une innovation et d'une solidarité remarquables face à ces défis.

La pandémie de COVID-19 a agi à la fois comme un phare éclairant la force collective de l'Afrique et comme un miroir impitoyable reflétant ses vulnérabilités.

"Alors que nous (les Africains) traversons cette période difficile, il est impératif que nous tirions les leçons de nos expériences passées et que nous façonnions de manière proactive l'avenir de la sécurité sanitaire mondiale. Les défis auxquels nous sommes confrontés exigent une approche globale et coordonnée de la prévention, de la préparation et de la réponse aux pandémies".

Le Dr Mekdes a déclaré que l'Éthiopie, en tant que coordinatrice pour l'Afrique, reconnaît l'importance d'amplifier la voix de l'Afrique dans les négociations cruciales qui auront lieu à Genève le mois prochain.

"En collaborant avec Africa CDC et d'autres partenaires régionaux, nous nous engageons à faire en sorte que les priorités de l'Afrique soient non seulement entendues, mais aussi intégrées dans les accords finaux.

En outre, l'Éthiopie s'est engagée à dégager un consensus sur l'engagement stratégique dans les phases finales des négociations, reconnaissant que la force collective réside dans l'unité et la solidarité.

Le directeur général d'Africa CDC, Jean Kaseya, a déclaré pour sa part que la réunion visait à renforcer la position collective de l'Afrique dans les négociations sur la santé mondiale et la préparation aux épidémies et aux urgences sanitaires en tant que bloc unifié, en s'appuyant sur les expériences et les collaborations existantes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique.

La réunion de haut niveau a rassemblé des ministres de la santé et des représentants des ministères des affaires étrangères dans le but d'obtenir un soutien politique et stratégique dans le cadre de l'UA afin de renforcer la position de l'Afrique en matière de prévention, de préparation et de réponse aux pandémies au sein de la communauté mondiale de la santé.