Maroc: SIAM 2024 - Remise des prix aux éleveurs gagnants des concours pour la sélection des meilleurs têtes exposées

Meknès — La cérémonie des remise des prix aux éleveurs gagnants des concours pour la sélection des meilleurs têtes exposées au 16ème Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM) s'est déroulée, samedi à Meknès, sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

Organisés en partenariat avec les Fédérations Interprofessionnelles des filières de production animale, ces concours ont connu la participation de plus de 100 éleveurs pour sélectionner les meilleurs animaux exposés dans le pôle élevage, selon les espèces et les races. Le nombre de têtes exposées dans ce pôle a atteint environ 600 têtes, dont 134 têtes de bovins laitiers, 90 têtes de bovins à viandes, 376 têtes d'ovins et de caprins, et 4 têtes de camelins.

S'exprimant à cette occasion, M. Sadiki a souligné que cette cérémonie de remise des prix constitue une occasion pour faire valoir les différentes races et espèces, notant que le pôle élevage fait preuve de diversité au niveau des différentes régions présentes.

D'énormes efforts sont fournis en faveur de la promotion de la production locale, notamment sur fond d'une circonstance difficile qui s'est répercutée sur les chaînes de production animale depuis la crise de la Covid19, a indiqué M. Sadiki dans une déclaration à la presse.

Grâce aux efforts des éleveurs et du soutien de l'Etat, en application des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'équilibre commence à se ressentir, à travers notamment l'appui à la culture fourragère et à l'élevage des vaches laitières.

Aujourd'hui, les résultats et les produits présentés sont satisfaisants et permettront de maintenir l'approvisionnement et la stabilité du marché national, a-t-il fait remarquer.

D'autre part, M. Sadiki s'est félicité du succès de la 16ème édition du SIAM qui se déroule dans de bonnes conditions et se caractérise par une grande affluence.

Le déroulement de ces concours a été géré par des commissions techniques mixtes constituées d'experts nationaux et internationaux, spécialisés dans l'élevage.