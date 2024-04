Maroc: Marrakech - Coup d'envoi du 8è Meeting International Moulay El Hassan de Para - athlétisme

Marrakech — Le coup d'envoi de la 8è édition du Meeting International Moulay El Hassan de Para- athlétisme a été donné vendredi à Marrakech, avec la participation de 450 athlètes représentant 64 pays africains, européens, asiatiques et d'Amérique.

Le Maroc est représenté dans cette manifestation sportive internationale, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par 60 athlètes (plus 10 athlètes dans la catégorie des non-voyants).

Organisé par la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes en Situation de Handicap (FRMSPSH), en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, sous la bannière du Comité International Paralympique (IPC), ce rendez-vous sportif de grande envergure est marqué par la participation de champions paralympiques et d'athlètes marocains et étrangers disposant à leur actif de records mondiaux dans leurs disciplines, et désireux de réaliser de nouvelles performances et par là, d'améliorer leur classement mondial lors de ce grand événement international.

Dans une allocution de circonstance, le Président du Comité International Paralympique (IPC), Andrew Parsons, a dit toute sa joie d'assister à cette grand-messe du para- athlétisme mondial, souhaitant plein succès à l'ensemble des participants.

Il a, de même, tenu à saluer les efforts consentis par le Maroc en matière de développement, de promotion et de soutien apporté aux différentes disciplines sportives paralympiques, tout en se félicitant de l'excellente qualité des infrastructures et des installations sportives dont dispose le Royaume.

Pour sa part, le Président de la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes en Situation de Handicap (FRMSPSH), Hamid El Aouni, a souligné que cette manifestation sportive constitue une étape importante pour la qualification aux Jeux Paralympiques Paris-2024.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, est fortement présent à cette édition avec une soixantaine de concurrents et concurrentes ambitieux de décrocher les premières places au podium final, notant que cet événement offre l'opportunité pour les athlètes nationaux de se mesurer aux champions étrangers.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence également du président de l'Union Arabe pour personnes en situation de handicap, Ihab Hassanin, du directeur des Sports auprès du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Abderazzak El Akari, en sus des autorités locales et de figures sportives nationales et internationales.

Plusieurs activités figurent au programme de cette édition, notamment des camps d'entraînements d'athlètes et des sessions de formation encadrées par des experts de l'IPC au profit d'entraîneurs et arbitres nationaux et internationaux du para- athlétisme et du cécifoot.

Sont également prévus des ateliers de sensibilisation inclusive pour des élèves de la région, en coordination avec l'Académie Régionale d'Education- et de Formation (AREF) de Marrakech-Safi et de l'Entraide nationale, ainsi qu'une rencontre de communication et d'échange avec les associations affiliées à la FRMSPSH.