Maroc: 8ème Grand prix national de la presse agricole et rurale - 9 journalistes primés

Meknès — Neuf journalistes ont été primés lors de la cérémonie de remise des prix de la huitième édition du Grand prix national de la presse agricole et rurale, tenue vendredi à Meknès, sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, en marge du 16ème Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM).

Ainsi, dans la catégorie de la presse audio-visuelle, le premier prix est revenu à Abdelhamid Jabrane de la "SNRT TV" pour son reportage sur "la sécurité de l'eau, une vision royale pour l'avenir". Le deuxième prix a été décerné en ex-aequo à Ghali Guarhi de "Laayoune TV" pour son reportage sur "les oliviers dans les domaines désertiques" et à Khassab Bendaoud de "2M TV" avec son reportage sur "l'offre aquatique dans la région d'Errachidia et ses environs".

S'agissant de la catégorie "Radio", le premier prix a été attribué à Mounya Orchi de "SNRT Radio" pour son émission sur "le programme d'enquête sur les oasis du Maroc entre les défis de la rareté des ressources hydriques et le changement climatique".

Dans la catégorie presse électronique, le premier prix a été remporté par Chatt Salma et Achablou Jawad de "Hit Radio" pour leur article sur "Coopératives agricoles et tremblement de terre : et après des mois de tragédie ? ", tandis que le deuxième prix est revenu à Tazarni Ismail de "Al3omk" pour son article intitulé "Salma, une agricultrice qui aime la terre et respecte la nature a trouvé sa passion pour l'agriculture écologique".

%

Pour ce qui est de la catégorie presse écrite, le premier prix a été remporté par Hassan Ait Bihi de "Alayam24" pour son article sur "les investissements dans les dates, les défis du changement climatique et les pénuries d'eau" et le deuxième par Younes Saad Elami de "l'économiste" pour son article sur "l'agriculture/changements climatiques".

Intervenant à cette occasion, M. Sadiki a souligné l'importante contribution des médias ces dernières années au soutien des projets agricoles, en particulier dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) et actuellement dans le cadre de la stratégie "Génération Green".

Dans cette optique, le ministre a exprimé son appréciation pour le rôle crucial de la presse responsable dans la transmission crédible des informations, ainsi que dans la mise en lumière des enjeux du secteur agricole, lequel revêt une importance capitale dans notre pays tant sur le plan économique et social que pour la réalisation de la sécurité alimentaire des citoyens.

Par ailleurs, il a loué les efforts des journalistes pour leurs analyses approfondies qui permettent d'orienter et de sensibiliser sur des questions clés, ce qui contribue favorablement à la prise de décision et à l'élaboration des politiques publiques.

Le Grand prix national de la presse agricole et rurale vise à récompenser l'excellence journalistique dans le domaine de l'agriculture et du développement rural. Il a pour objectif de valoriser le travail des journalistes pour leur contribution et leur rôle dans l'information et l'éclairage des citoyens sur les réalités, les nouveautés et les défis du secteur.

Ce grand prix, qui cible les médias audiovisuels, écrits et électroniques, a récompensé les meilleurs articles, reportages, émissions télévisées et radiodiffusées publiés durant la période allant du 07 avril 2023 au 25 mars 2024.

Au total, le jury, composé des représentants des médias, de la profession agricole, du corps enseignant et de responsables du département de l'agriculture, a évalué les travaux de 69 candidats, répartis sur les différentes catégories.