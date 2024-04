Algérie: Ouargla - Convention de coopération entre l'entreprise Huawei et 12 institutions universitaires du Sud du pays

OUARGLA — Une convention de coopération a été signée, samedi à Ouargla, entre l'entreprises Huawei Télécommunications Algérie et douze (12) institutions universitaires du Sud du pays.

La cérémonie de signature du document de coopération, qui profite aux institutions de Ouargla, Biskra, El-Oued, Adrar, Tamanrasset, Béchar, Laghouat, Ghardaïa, El-Bayadh, Nâama, Aflou et Tindouf, s'est déroulée en présence des responsables de l'entreprise Huawei, des recteurs des institutions universitaires et de nombreux responsables d'organismes et entreprise publiques économiques.

Dans son intervention, le recteur de l'Université "Kasdi Merbah" de Ouargla, le Pr. Mohamed Tahar Hallilet, a mis en avant l'importance que revêt cette convention avec l'entreprise Huawei, de renom mondial, affirmant à l'occasion que l'Etat a accordé tout l'intérêt voulu aux technologies eu égard à leur contribution au développement durable.

Il a soutenu que cette convention tend à fournir des programmes de formation de haut niveau dans les technologies de l'information et de la communication à la satisfaction des étudiants et leur accompagnement pour acquérir, avec le concours, de Huawei, l'expérience scientifiques mais aussi l'expérience opérationnelle, en sus de l'équipement des institutions universitaires en nouvelles technologies, et l'appui des projets d'innovation et de la recherche scientifique dans le domaine.

Le même responsable a noté, à ce titre, que "moult conventions de coopération avaient été signées par l'entreprise Huawei et entreprises publiques visant la consolidation de partenariat au volet didactique et de formation pour atteindre la gouvernance numérique et l'amélioration des prestations des institutions de l'Etat".

Pour sa part, le vice-président directeur général de l'entreprise "Huawei Télécommunications Algérie", Liu Cheng Cheng, a souligné que "son entreprise, liée par accord de partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a mis en place un programme de formation en direction des étudiants leur permettant d'étoffer leurs connaissances en technologies de communication, avant de signaler, à ce titre, que "pas moins de 7.000 étudiants, issus de différentes institutions universitaires algériennes, avaient bénéficié depuis 2018 de stages de formation dans ce domaine de pointe".

Le même responsable a ajouté que "le déploiement de son entreprise dans le Sud vise à permettre aux étudiants des régions de tirer profit des technologies leur permettant de relever les défis liés au matché de l'emploi".