Algérie: BAC et BEM - Organisation prochaine d'une conférence nationale pour arrêter les procédures nécessaires

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a annoncé, samedi, l'organisation d'une conférence nationale dans les prochains jours pour arrêter toutes les procédures liées aux examens nationaux de la session 2024, à savoir le Brevet d'enseignement moyen (BEM) et le Baccalauréat (BAC), indique un communiqué du ministère.

"Lors d'une conférence nationale tenue par visioconférence, M. Belaabed a informé les directeurs de l'Education de wilayas de l'organisation prochaine d'une conférence national en présentiel pour arrêter toutes les procédures liées aux examens nationaux de la session 2024", rappelant les dates de retrait des convocations pour les deux examens par les candidats, fixées à partir du 5 mai pour le BEM et du 9 mai pour le bac, selon la même source.

Evoquant le Lycée national des Arts "Chahid Ali-Maâchi" qui compte des élèves des quatre coins du pays et qui verra l'organisation du premier examen du BAC session 2024, le ministre a souligné que les examens pratiques de certaines matières des quatre spécialités de la filière "Arts", débuteront dimanche.

S'agissant de la numérisation des inscriptions à la première année primaire via le système informatique du ministère de l'Education nationale, M. Belaabed a expliqué que l'opération sera lancée du 2 au 31 mai en prévision de la rentrée scolaire 2024-2025, soulignant que cette mesure, qui intervient dans le cadre du parachèvement de la numérisation du secteur, "permettra aux parents d'inscrire leurs enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 via l'espace +parents+ en ligne, avec zéro papier et sans avoir à se rendre aux établissements scolaires".

Concernant l'examen de validation de niveau prévu pour le 7 mai prochain avec plus d'un demi-million d'apprenants inscrits à l'Office national d'enseignement et de formation à distance (ONEFD), M. Belaabed a souligné "l'importance de la bonne organisation de cet examen, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d'éducation à distance, suivant la nouvelle orientation mondiale qui tend à transformer l'éducation et à réaliser les objectifs de développement durable (ODD)".