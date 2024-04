Afrique: Revue de Presse de l'Afrique Francophone du 28 Avril 2024

Burkina Faso : Diplomatie régionale- Le Capitaine Ibrahim Traoré aux autorités ivoiriennes : « La balle est dans leur camp »

Les rapports avec la Côte d’Ivoire, le Président de la transition burkinabè, le Capitaine Ibrahim Traoré, les a abordés lors de son entretien avec les journalistes de la Rtb, le 26 avril 2024, depuis Bobo-Dioulasso. Selon le Capitaine Ibrahim Traoré, « du côté de la Côte d’Ivoire, il y a du développement à faire. Il faut qu’ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas. Ils ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé (…), je ne pense pas qu’au Burkina, une chaine privée ou publique insulte des autorités d’autres pays ouvertement, parfois de façon vulgaire. Mais ça se fait là-bas sans mot dire. Tous ceux qui tentent de déstabiliser le Burkina se retrouvent là-bas. A un moment, il faut arrêter l’hypocrisie. Il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. (Source : aouaga.com)

Bénin : Manifestation contre la vie chère - La marche bloquée par les forces de l’ordre

Au Bénin, la marche des syndicats annoncée, il y a quelques jours, dans les rues de Cotonou contre la vie chère a été interdite par les autorités. Tous les accès au lieu de rassemblement étaient bloqués par la police. Les organisateurs ont tenté de contourner le dispositif, ce qui a débouché sur l'arrestation de plusieurs leaders syndicaux. Plusieurs organisateurs signalent l’interpellation de trois secrétaires généraux de confédérations syndicales et l’arrestation de manifestants. (Source : acotonou.com)

Cote d’Ivoire : Communication/ Nuit des Ebony 2023 - Ly Goha Aimé Ludovic remporte super Ebony

Le journaliste Ly Goa Aimé Ludovic de Radio Côte d'Ivoire a été désigné Super Ebony, pour la 25e édtion organisée par l'Unjci, le samedi 27 avril 2024, à Yamoussoukro. Le journaliste du groupe de presse Fraternité Matin, Faustin Ehouman a été désigné meilleur journalise presse écrite. Quand Koné Bintou Pékélé (Rti2)Ebony du meilleur journaliste télé . Dans les détails, il convient de préciser que Ly Goha Ludovic de Radio Côte d’Ivoire), est Ebony meilleur journaliste radio ; Gouza Elvis de L’infodrome , meilleur journaliste presse numérique. Par ailleurs Hamza Diaby (Rti1), Ebony meilleur présentateur télé. Faustin Ehouman a également remporté le prix sectoriel de la meilleure enquête, le prix sectoriel Jean-Pierre Ayé de la meilleure interview. (Source : fratmat.info)

Rca : Culture - Idylle Mamba célèbre 20 ans de carrière par un « retour aux sources» à Bangui

En Centrafrique, la chanteuse Ydille Mamba a bouclé vendredi 26 avril une série de deux concerts inédits à Bangui. Ces deux concerts organisés à l'Alliance française visent non seulement à couronner ses 20 ans de carrière, mais aussi à valoriser les anciennes chansons et les styles de musiques centrafricains encore méconnus à l'échelle mondiale.Devant le podium éclairé par des jeux de lumière dignes des grands soirs, les fans agitent les mains, leurs téléphones allumés et des mouchoirs. (Source : abangui.com)

Maroc : Agences de presse africaines - Création du Réseau des Journalistes Fact-Checkers

La Fédération atlantique des agences de presse africaines (Faapa) vient de franchir une étape importante dans le combat contre la désinformation avec la création ce 25 avril 2024, d’un Réseau des Journalistes Fact Checkers des agences de presse africaine (Rjf-Faapa). C’est à l’issue de la session de formation tenue du 22 au 26 avril 2024 au Centre Africain de Formation des Journalistes à Rabat au Maroc sur le Fact-Cheking. La mise en place du réseau s’est déroulée en présence du président de la Faapa, M. Faoud Arif ainsi que de ses plus proches collaborateurs. Le Coordonnateur de ce réseau est M. Jean Bedel( Source : Map)

Togo : Législatives et régionales - Un scrutin inédit sur fond de changement de la Constitution

Un peu plus de quatre millions d’électeurs togolais sont appelés aux urnes lundi 29 avril2024 pour des élections législatives et régionales. Reporté à plusieurs reprises, ce double scrutin se tient alors qu’une nouvelle Constitution adoptée par les députés sortants le 19 avril fait passer le Togo d’un régime présidentiel à un régime parlementaire.( Source :alome.com)

Gabon : Dialogue national- Des propositions pour de profondes réformes politiques, économiques et sociales

Le dialogue national touche à sa fin au Gabon. Ces grandes assises, organisées par les autorités après le coup d’État du 30 août, avaient pour but de proposer une série de réformes en profondeur, sur les plans politique, économique et social. Après quasiment un mois de travaux, de profondes réformes, notamment politiques, ont été proposées. Les plus de 650 participants rassemblés ce samedi 27 avril 2024 à Libreville ont demandé que le régime présidentiel soit consacré dans la Constitution du Gabon. Un texte fondamental plus difficile à réformer avec des garde-fous pour éviter les tripatouillages. Grand chambardement annoncé parmi les partis politiques avec la suspension de toutes les formations, jusqu’à la mise en place de nouvelles règles, plus strictes, pour pouvoir créer un mouvement. L’ancien parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais (Pdg), est particulièrement visé puisqu’il est demandé de rendre inéligibles tous ses cadres pendant trois ans. (Source : Rfi)

Sénégal : Joal- La Douane intercepte des faux médicaments, du chanvre indien et des cuisses de poulet

Les services des douanes poursuivent leurs opérations à travers le pays avec diverses saisies. Après les saisies d’importantes quantités de drogue les semaines dernières, les douaniers ont cette fois-ci intercepté des médicaments, de la drogue et des produits impropres à la consommation. Ce sont les agents de la Brigade maritime des Douanes de Joal, Subdivision du Littoral Sud, Direction régionale des Unités maritimes, qui ont réussi à mettre en échec une tentative d’importation sur le territoire national de produits médicaux. La cargaison de marchandises frauduleuses est composée de 61 cartons de faux médicaments dont 38 cartons d’aphrodisiaques et 23 cartons de corticoïdes (utilisés pour la dépigmentation source de cancers mortels)", renseignent les Douanes Sénégalaises. La valeur estimée de la marchandise illégale saisie est de 403 millions (Source : adakar.com)