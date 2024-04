Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone 29 Avril 2024

Togo : Jour d’élections - Ce lundi 29 avril chômé, férié et payé

Au Togo, la journée du lundi 29 avril 2024 est déclarée chômée, fériée et payée sur toute l’étendue du territoire national, a annoncé ce dimanche le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Gilbert Bawara. La décision, prise conformément aux dispositions du code électoral, vise à permettre à tous les citoyens en âge de voter, d’accomplir leur devoir civique dans le cadre des élections législatives et régionales couplées. Pour rappel, plus de 4,2 millions d’électeurs sont attendus aux urnes. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Affaire massacre de l’armée - Le gouvernement rejette des « accusations infondées »

Le Burkina Faso a rejeté les « accusations infondées » sur l'exécution en février d'au moins 223 civils par l'armée dans le nord du pays, portées par Human Rights Watch (HRW). Dans un rapport publié jeudi, HRW a accusé l'armée burkinabè, aux prises avec les groupes armés jihadistes, d'avoir « exécuté au moins 223 civils dont au moins 56 enfants, dans deux villages le 25 février ».« Le gouvernement du Burkina Faso rejette et condamne fermement de telles accusations infondées », écrit dans un communiqué publié samedi soir le ministre de la Communication, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Le communiqué estime que « la campagne médiatique orchestrée autour de ces accusations démontre à souhait le dessein inavoué de ces auteurs qui est de jeter le discrédit sur nos forces combattantes engagées sur le champ d’honneur, au péril de leur vie, dans la sécurisation du territoire ainsi que la protection des populations et de leurs biens contre les attaques terroristes ». (Source : aouaga.com)

Côte d’Ivoire : Gaza - Adama Bictogo invite les parlementaires du monde arabe à s’unir pour trouver une solution pacifique

Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a réitéré ce vendredi 26 avril 2024 son appel à une solution « pacifique, juste et durable » à la crise à Gaza, lors de la 5ème Conférence de la Ligue des parlementaires pour Al-Qods qui se tenait à Istanbul, indique le communiqué du service de communication. La 5ème Conférence de la Ligue des parlementaires pour Al-Qods avait pour thème : « Liberté et indépendance de la Palestine ». Créée en 2015, Al-Qods vise à sensibiliser et à mobiliser les gouvernements et les organisations internationales pour soutenir la cause palestinienne et promouvoir la paix au Moyen-Orient. (Source : Fratmat.info)

Sierra Leone : Manque d’électricité - Démission du ministre de l’Énergie sur fond de tensions

Le ministre Sierra léonais de l’Energie Alhadji Kanja Sesay a démissionné. Aussitôt après sa démission, le ministère de l’Energie a été placé sous la tutelle directe du président Julius Maada Bio, a annoncé la présidence léonaise. La Sierra Léone, déchirée par des années de guerre civile, fait face à des difficultés financières. Le poids de l’inflation étreint les ménages confrontés aussi ces dernières semaines au manque de courant. L’approvisionnement de la capitale, Freetown, en électricité provient essentiellement du navire turc Karpowership, présent dans le pays depuis 2018. Mais à cause de l’accumulation des factures impayées évaluées à 40 millions de dollars us, elle drastiquement réduit l’approvisionnement de la ville de 60 mégawatts à 6 mégawatts. (Source : africaguinee.com)

Mali : Suspension des activités des partis politiques - La Cour constitutionnelle « incompétente » sur le dossier

La Cour constitutionnelle du Mali se déclare « incompétente » pour examiner une plainte visant l'annulation de la décision prise par la junte de suspendre les activités des partis, selon un texte consulté samedi par l'Afp. Dans un autre arrêt, la juridiction a déclaré « irrecevable » une requête distincte d'organisations de magistrats et de procureurs pour constater un « vide institutionnel » au Mali et la mise en place d'une nouvelle transition suivie d'élections. Les deux décisions rendues par la Cour constitutionnelle sont datées de jeudi. Les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en 2020 ont opéré ces derniers jours un nouveau tour de vis se traduisant notamment par la suspension, par un décret du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, des activités des partis et associations à caractère politique et l'interdiction aux médias de couvrir leurs activités. ( Source : Afp)

Sénégal : Religion - Le président Bassirou Diomaye Faye a effectué la grande prière du vendredi à la Mosquée omarienne

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a effectué, le vendredi 26 avril 2024, la Grande prière à la Grande Mosquée omarienne sise sur la Corniche Ouest de Dakar. Le chef de l’État était accompagné de son Directeur de Cabinet Mary Teuw Niane, du Secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Bâ, du ministre des transports aériens, El Malick Ndiaye, du Secrétaire d’Etat Alpha Ba et de l’honorable député Abass Fall. À la mosquée omarienne, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été accueilli par Thierno Madani Tall et l’imam Thierno Seydou Nourou Talk qui ont transmis au chef de l’État les salutations de la famille omarienne. La mosquée omarienne, située sur la Corniche Ouest, est en effet un édifice religieux emblématique de la ville de Dakar. (Source : adakar.com)

Maroc : Technique d’irrigation - Abidjan bientôt à l’école marocaine

La 16ème édition Salon International de l’Agriculture au Maroc (Siam) a fermé ses portes le dimanche 28 avril 2024.A la veille de cette fermeture, le ministre d’état, ministre de l’agriculture, du développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, chef de la délégation ivoirienne a été reçu en audience par son homologue marocain le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki. Rapportent des sources officielles ivoiriennes. « Nous avons décidé de nous inspirer du modèle marocain en matière d’irrigation. Au Maroc le système d’irrigation a permis aux producteurs qui exploitent de petite parcelle de disposer de l’eau dans leur exploitation. » déclare le ministre d’Etat. (Source : allafrica.com)

Gabon : Sécurité alimentaire nationale -Une coopération avec le Brésil pour relancer la production

Le Premier ministre gabonais, Raymond Ndong Sima, a tenu des discussions fructueuses le 26 avril 2024 avec les responsables de l'Institut Daniel Franco du Brésil, en présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Jonathan Ignoumba, dans le cadre de réduire la dépendance du Gabon vis-à-vis des importations alimentaires. L'Institut Daniel Franco, spécialisé dans les activités agro-pastorales, a proposé une coopération pour la création d'un pool de production de viande et de lait, avec un accent sur la formation des jeunes gabonais au Brésil. Ces jeunes seront ensuite équipés pour contribuer au développement de l'élevage et de l'agriculture au Gabon, grâce aux techniques apprises au Brésil. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la volonté du Gabon de renforcer sa production alimentaire locale et de réduire ses coûts d'importation, qui s'élèvent à plus de 400 milliards de francs Cfa chaque année. (Source : alibreville.com)

Rca : Hausse des prix, des taxes et la libre circulation - Le gouvernement interrogé sur ces dossiers

L’Assemblée nationale a interpellé, le 24 avril, le gouvernement sur des sujets d’actualité dans le pays. Notamment, la flambée des prix de denrées alimentaires sur le marché, l’explosion survenue à l’usine de Palme d’or ayant coûté la vie à des ouvriers ainsi que la nouvelle grille tarifaire des transactions financières par voie électronique. Devant ce que le bureau de l’Assemblée nationale qualifie de « calvaire de la population », le Premier ministre Félix Moloua et son gouvernement ont répondu aux questions quant aux difficiles conditions de vie de la population. (Source : abangui.com)

Une sélection de Bamba Moussa