Cameroun: Le ministère et l'OIT veulent promouvoir l'élevage et la pisciculture au pays

Un atelier de formation des gestionnaires et responsables des centres d'incubation de jeunes agripreneurs du projet de développement des chaines de valeur de l'élevage et de la pisciculture PDCVEP a eu lieu à Douala, la capitale économique du Cameroun.

A l'origine, le Ministre de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales du Cameroun avait, avec des partenaires internationaux, procédé à la signature de contrats d'assistance technique. Parmi les partenaires internationaux ciblés, l'Organisation Internationale du Travail (OIT) pour une assistance technique au Projet de Développement des Chaînes de Valeur de l'élevage et de la Pisciculture. Aussi, Compte tenu de l'expertise reconnue de l'OIT dans l'accompagnement pour le développement des entreprises durables, son assistance technique a été sollicitée pour la formation des formateurs. Le partenariat avec l'OIT s'est formalisé à travers un projet de coopération au développement dénommé le Projet de Relance de l'Entrepreneuriat Agricole Durable (PREA) dont la convention a été signée le 23 février 2022 entre le Gouvernement et le Bureau de l'OIT basé à Yaoundé.

Il s'agit au cours de cet atelier va du 22 au 26 avril 2024 de la formation des gestionnaires de structure d'incubation permet de doter ces derniers des capacités opérationnelles à concevoir, mettre en place et animer au quotidien un dispositif d'incubation d'entreprises. Plus concrètement ; Renforcer les capacités des participants sur les outils de management opérationnel d'une structure d'incubation ; Développer un savoir-faire en planification stratégique appliquée aux structures d'incubation ; Renforcer les connaissances des participants sur les business model et les stratégies de performance des structures d'incubation ; Identifier les sources potentielles de financement des structures d'incubation. Pour le partenaire technique OIT, « L'atelier permettra aux gestionnaires et responsables techniques des Centres d'incubation des Jeunes Agripreneurs des structures publiques, parapubliques et privées, d'acquérir des capacités opérationnelles de conception, de mise en place et d'animation au quotidien d'un dispositif d'incubation d'entreprises »

%

Ce projet financé par le Gouvernement camerounais sur un prêt de la Banque africaine de Développement (BAD), apportera à coup sûr une plus-value dans les secteurs de l'élevage et la pisciculture. De fait, Au terme de cette mission, dix (10) centres de formation ont été sélectionnés pour abriter les Centres d'Incubation des Jeunes Agripreneurs (CIJA). Pour permettre à ces responsables des centres de formation professionnelle de pourvoir assurer l'incubation des jeunes agripreneurs. Parce que les incubateurs contribuent de façon viable à la création d'entreprises et d'emplois durables.

Au finish, Victor Viban, délégué Régional des Pêches et de L'Industrie Animale pour le Littoral a conclu à « la croissance du sous-secteur de l'élevage et de la pêche par la création d'entreprises et l'amélioration des revenus des cibles du PDCVEP »