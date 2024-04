Cameroun: Ewane Louis Bertin - 'L'Anafoot est un incubateur des métiers liés au football'

L'académie Nationale du Football ANAFOOT avec son partenaire Orange Cameroun ont ouverts les portes de l'institution, au cours d'un Talk à l'annexe du stade omnisports de Douala. En présence des pensionnaires et leurs enfants. Ils sont allés dans les méandres de cette institution créée par le président de la République qui prône la réussite scolaire et la réussite dans le football et les métiers liés au football.

Le décor a été planté, par Orange Cameroun, sous forme d'engagement « Rester l'acteur majeur de la promotion et du développement du football au Cameroun de la base au sommet ». Il s'agit pour la compagnie de téléphonie mobile de mettre de la visibilité et l'emphase sur les talents.

Les portes ont été ouvertes une véritable plaidoirie entre les parents et les responsables Anafoot, pool du Littoral sous les regards attentifs des enfants. Il fallait répondre à la question fondamentale : Que font nos enfants à Anafoot ? La réponse ne s'est pas faite attendre : justement, nous vous avons invités pour expliquer ce que vos enfants, viennent faire ici le mercredi et le samedi pendant les classes et pendants les vacances. Une sorte d'immersion dans cette académie de football, une communion avec ceux qui sont en charge des enfants.

Un véritable programme qui associe les responsables d'Anafoot, les encadreurs des enfants et les enfants eux-mêmes. Un appel a été lancé pour que les parents s'impliquent davantage pour la réussite totale de leur progéniture. On apprendra ici que Anafoot est un Etablissement ayant pour but de former les jeunes dans la pratique du Football de haut niveau et leur suivi scolaire. Afin d'assurer leur épanouissement dans la vie active.

Les âges varient entre 8 et 18 ans et le travail se fait au sein des pool dans lequel on détecte les talents et les conduire ensuite dans les centres de formations qui ne sont pas encore fonctionnels. En attendant, les regroupements de 15 jours se font qui permettent aux apprenants de participer aux compétitions nationales et internationales, à l'instar du tournoi international qui a eu lieu à Casablanca au Maroc avec une participation honorable d'Anafoot. Sur le plan scolaire, Anafoot recrute des enseignants pour les matières à l'instar des mathématiques pour leur permettre de réussir à l'école. Pour les encourager, Orange Cameroun offre des bourses chaque année pour allier l'école à leur passion.

Rendue à sa 6e édition, Anafoot fait son chemin et, déjà, les détecteurs de talents se bousculent à ses portes. Plus de120 jeunes placés dans les différents champions locaux. Plus de plus de 10 jeunes au sein des différentes sélections des Lions Indomptables. Plus de 10 jeunes placés auprès des centres de formation à l'étranger. Et ce n'est pas tout.

Pour Bertin Ewane, chef de division de la formation des métiers liés football, Une préoccupation reste celle de Anafoot pour ceux des pensionnaires qui n'auront pas réussi au football proprement dit. Pour leur épanouissement total et intégral ils doivent intégrer un parmi les 32 métiers de Football recensés. La réflexion est en cours sur les équivalences des diplômes pour les métiers liés au football.