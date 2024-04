Congo-Kinshasa: Les inondations forcent la population de Kalemie à se déplacer et à trouver des solutions

À Kalemie, dans l'est de la RDC, les fortes pluies qui s'abattent sur la ville depuis plusieurs jours ont fait des ravages. La dernière pluie de ce vendredi 26 avril a encore contraint de nouvelles familles à abandonner leurs maisons envahies par l'eau, mais d'autres résistent malgré tout. Dans la ville, le transport se fait désormais en pirogue et en camion.

À Kalemie (RDC), selon une évaluation préliminaire de la division provinciale des affaires humanitaires, plus de 20 000 sinistrés étaient déjà enregistrés ce vendredi 26 avril et sont sans assistance.

Assise les pieds dans l'eau dans son salon au quartier DAV, Thérèse Kafindo et ses 4 enfants sont dans une maison complétement inondée. L'eau est à une hauteur de 30 centimètres. Devant elle, les habits et quelques appareils électroménagers superposés sur des tables.« Ici, c'est le fer, nous faisons monter le fil pour repasser. Nous dormons dans l'église. Même dans l'église, il y a de l'eau. Mais on se débrouille parce que sur l'autel, il n'y pas encore d'eau », dit-elle.

Des maisons et des bureaux abandonnés

Malgré cette catastrophe, Dieunovic son fils de 15 ans, ne manque pas d'astuce pour se divertir. « Nous avons branché les rallonges, nous avons fait monter ça en haut, sur les chaises. Et lorsque nous regardons la télévision, nous nous asseyons sur des chaises plastiques, les pieds posés sur la table », dit-il.

Dans ce quartier, des centaines de maisons et des bureaux sont abandonnés à cause de la montée des eaux du lac Tanganyika. Chrysostome Katwanyi est chargé de la logistique de l'ONG Association des volontaires pour le service international (AVSI). « Nous sommes en plein déménagement. Comme c'est un cas fortuit, nous évacuons cela au fur et à mesure. Mais nous sommes là, en train de travailler provisoirement », dit-il.

Selon des témoignages, dans le quartier DAV, l'un des plus touchés par cette catastrophe, près de la moitié de sa superficie est déjà engloutie par le lac Tanganyika.

La ville de Kalemie est coupée en deux depuis plus de deux semaines. L'avenue Lumumba, principale artère qui relie le centre-ville à la commune de Lukuga est couverte d'eau sur plus de 500 mètres, avec par endroits plus d'un mètre de profondeur. Seuls quelques gros camions tentent encore d'emprunter cette artère ainsi que l'avenue DAV, aussi sous l'eau. La traversée se fait désormais en pirogue.

Les pirogues croisent les camions

Au croisement de l'avenue DAV et du boulevard Lumumba, Jules Fataki est rameur. Il a surnommé sa barquette, Amani, du nom d'un gros bateau qui navigue sur le lac Tanganyika. « Nous sommes là pour aider les gens à traverser ce tronçon notamment les élèves qui habitent le quartier DAV. Il y a beaucoup d'eau », assure Jules.

Cinq personnes montent à bord. Jules accompagné de trois amis marche dans l'eau d'une profondeur de près d'un mètre. Ils poussent la pirogue jusqu'à l'autre bout. Ils ne peuvent pas ramer, car cet engin métallique est assez grand. Safi est une cliente âgée d'une cinquantaine d'années. « C'est très pénible. J'ai d'abord payé le taxi-moto, maintenant c'est le taxi pirogue, alors qu'on passait tranquillement sur cette artère », constate-t-elle.

La pirogue avance, puis un gros camion emprunte la même voie et se fraye un chemin entre les pirogues. Pas de panique pour Antoine Sambo qui revient de son travail : « Nous passons comme ça. La pirogue avance et à un moment, elle laisse la voie au camion. Nous sommes déjà habitués. Cette situation dure depuis plus de deux semaines ».

Pour l'heure, une dizaine de pirogues, certaines en bois et d'autres en métal, assurent le transport sur les deux tronçons routiers inondés. L'unique route de déviation qui permet encore de relier les deux parties de Kalemie étant très sollicitée par des véhicules et des motos.