Congo-Kinshasa: Bukavu - Les FARDC appellent les jeunes à adhérer à la RAD

Les FARDC ont appelé, samedi 27 avril, les jeunes à adhérer à la Reserve de l'armée et de la défense (RAD), structure d'appui à l'armée congolaise en temps de guerre et de paix.

Cet appel est lancé par une équipe de sensibilisation de la RAD à Bukavu (Sud-Kivu).

Colonel Soupir Malumba, Directeur ai chargé de cette sensibilisation, d'organisation, de formation et d'entraînement de la RAD explique

« En temps de guerre, la RAD renforce les FARDC avec des réservistes. La RAD est là pour entretenir le niveau de défense. On mettra même en place un système des chambres d'apprentissage de métiers dans chaque province, et on va former les jeunes gens dans plusieurs métiers pour qu'ils puissent travailler et quand ils travaillent et produisent on aura aidé l'armée dans beaucoup de choses par ce que, en temps de paix l'armée doit participer au développement du pays », a fait savoir cet officier militaire.

Il a également appelé l'opinion à ne pas considérer les combattants Wazalendo selon la connotation péjorative de forces négatives.

Pour le colonel Soupir Malumba, ces jeunes combattants ont un esprit de défense et peuvent défendre le pays au-delà de tout ce qu'ils ont déjà fait actuellement.

Il a en outre explique que la RAD aura beaucoup d'unités de production et même des brigades agricoles, d'élevage ainsi que de restauration environnementale pour participer au développement.