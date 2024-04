Gabon: Réponse de la Commission des Associations et Organisations de Jeunesse Membres de droit à la Convocation d'une réunion en vue de préparer l'Assemblée générale extraordinaire

Dans un courrier officiel daté du 26 avril 2024, émanant de M. Souza Nyoundou Daryss, "Président illégal" du Bureau Exécutif du Conseil National de la Jeunesse du Gabon, une notification de convocation à une réunion en vue de préparer l'Assemblée générale extraordinaire a été émise à l'attention des Conseillers Jeunesse ainsi que du bureau exécutif illégal mis en place.

Dans cette circonstance délicate, la Commission des Associations et Organisations de Jeunesse Membres de droit, en vertu des articles 14 et 32 des statuts et règlements du CNJG, tient à s'exprimer en prenant acte de la communication reçue, tout en réaffirmant son attachement indéfectible à l'égard du respect des procédures légales établies. Cette démarche intègre naturellement l'organisation d'une Assemblée générale extraordinaire, dans le strict respect des délais réglementaires prescrits.

Dans un esprit de collaboration constructive, la Commission des Associations et Organisations de Jeunesse Membres de droit adresse un appel cordial à toutes les Associations et Organisations de Jeunesse, les invitant avec bienveillance à rester attentives à la tenue de cette Assemblée Générale, prévue pour le 25 mai 2024.

Profitant de cette occasion, la Commission souhaite rappeler à l'ensemble des membres du CNJG que ses préoccupations prioritaires portent sur :

%

La libération du Président du Conseil Provincial de la Nyanga, ainsi que sur la garantie de la sécurité des Leaders Jeunesse Associatifs.

Dans un souci de partenariat durable, elle demande respectueusement aux plus Hautes Autorités Gabonaises, en tête desquelles le Président de la transition, Président de la République Gabonaise, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA et au Gouvernement, ainsi qu'aux Partenaires Techniques et Financiers Nationaux et Internationaux, de maintenir leur confiance en la jeunesse, malgré le contexte actuel.

Enfin, la Commission souligne l'importance capitale de l'organisation de cette Assemblée Générale Extraordinaire le 25 Mai 2024, qu'elle considère comme un jalon essentiel dans le processus de consolidation et de progression des activités du Conseil National de la Jeunesse du Gabon.

Fait à Libreville, le 27 avril 2024.

Pour la Commission des Associations et Organisations de Jeunesse Membres de droit :

1 - AISEC

2 - ROJALNU GABON

3 - ONG MAYI

4 - JEC

5 - AFRYAN

6 - UJAPG

7 - CONCEPT FREEDOM

8 - FLEXKOM

9 - CAC