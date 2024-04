Botswana: La sécheresse est critique pour les hippopotames, une espèce en grand danger

L'interminable sécheresse qui frappe l'Afrique australe en raison du phénomène climatique El Niño, continue de faire des ravages. Après la destruction des récoltes qui menace la population de famine en Zambie, au Malawi et au Botswana, l'assèchement des lacs et des rivières décime les troupeaux et menace les hippopotames, une espèce à haut risque d'extinction selon l'Union internationale de conservation de la nature (UICN).

Les images sont insoutenables. Des boeufs, bloqués dans la boue, comme momifiés, qui meurent à petit feu, par épuisement. Dans le nord du Botswana, près de la vaste zone humide du delta de l'Okavango, l'assèchement des lacs et des rivières a décimé les dernières têtes de bétail qui avaient pour l'instant résisté à la sécheresse.

Mais une autre espèce est également menacée : les hippopotames. Le Botswana abrite actuellement une des plus grandes populations au monde vivant à l'état sauvage. Mais leur bien-être et leur survie dépend des ressources en eau. Animal puissant, à la peau épaisse, l'hippopotame n'en reste pas moins sensible et il doit se protéger des brûlures du soleil. La sécheresse actuelle menace donc toute l'espèce.

Elle force également les troupeaux à se déplacer en quête de nouveaux points d'eau, quitte à se rapprocher des villages et d'entrer en conflit avec les habitants. Les autorités locales veulent donc les reloger dans une réserve pour éviter toute confrontation et préserver les 2 000 à 4 000 hippopotames qui vivent encore au Botswana.