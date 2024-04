Afrique: Coupe de la CAF - Zamalek écrase le Dreams FC et fonce en finale, RS Berkane-USM Alger encore annulé

Les Égyptiens de Zamalek ont écarté sans difficulté les Ghanéens du Dreams FC (3-0) en demi-finale retour de la Coupe de la Confédération et validé leur place en finale ce dimanche 28 avril. La manche retour entre le RS Berkane et l'USM Alger a elle été annulée, comme le match aller, et pourrait donc voir les Marocains se qualifier sans avoir disputé une seule minute de jeu.

Rarement une demi-finale n'aura si peu été décidée sur le terrain. Le 21 avril dernier, le match aller entre l'USM Alger et le RS Berkane n'avait déjà pas eu lieu après le refus des Marocains de disputer la rencontre suite à la confiscation de leurs maillots par les autorités algériennes. En cause : la présence sur ces derniers d'une carte du pays incluant le Sahara occidental, un territoire revendiqué par le Maroc mais considéré comme un État indépendant par l'Algérie. La Confédération africaine de football (CAF) avait finalement statué en faveur du club marocain, déclaré vainqueur sur tapis vert (3-0).

Cet imbroglio géopolitique s'est poursuivi sans surprise ce dimanche 28 avril au stade municipal de Berkane à l'occasion de la demi-finale retour entre les deux équipes. Cette fois-ci, ce sont les joueurs de l'USM Alger qui ont décidé de ne pas se présenter sur la pelouse pour le coup d'envoi de la rencontre, refusant également de s'échauffer en signe de protestation face aux maillots de leurs adversaires du soir.

Comme à l'aller, le match est pour le moment reporté mais la Confédération africaine de football devrait logiquement donner à nouveau la victoire au RS Berkane face à l'USM Alger, tenant du titre, et permettre au club marocain de rejoindre la finale de la compétition. La Fédération algérienne de football (FAF) est néanmoins en attente d'une procédure d'appel de la sanction de la CAF devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), estimant que l'instance a « validé la demande du club marocain, le RS Berkane, de porter un maillot avec un message politique ».

Zamalek met fin au rêve du Dreams FC

Dans l'autre demi-finale retour de la soirée, les Égyptiens de Zamalek ont dominé sans difficulté les Ghanéens du Dreams FC (3-0). Après un match aller très fermé qui s'était conclu sur un score vierge (0-0), les Cairotes ont cette fois-ci déroulé avec des réalisations de Hamza Mathlouthi (12e, 0-1), Samson Akinyoola (27e, 0-2) et Mostafa Shalaby (59e, 0-3) qui est venu sceller la victoire du club égyptien.

Sacrés à cinq reprises en Ligue des champions de la CAF (1984, 1986, 1993, 1996 et 2002) mais qu'une seule fois en Coupe de la Confédération en 2019, les « Chevaliers blancs » du Caire se qualifient donc en finale de la compétition pour la seconde fois de leur histoire et devraient normalement affronter les Marocains du RS Berkane les 12 et 19 mai prochains.