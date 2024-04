Togo: Dernières cartouches - Caravane pour les FDR, l'ANC à l'église, Concert pour UNIR, meeting et autres pour d'autres !

Alors que la campagne des législatives et régionales égrène ses dernières heures avant de laisser tomber ses rideaux ce soir à 23h59, et faire place à la pause électorale de 24 heures avant le vote le 29 Avril, les partis politiques et listes indépendantes iront pour une fois encore au contact des populations, histoire de réitérer leurs messages et leur invite à voter pour eux.

Entre autres, ce sera encore le cas pour les partis de l'opposition togolaise avec l'ANC qui s'est fait signaler tôt le matin avec une présence effective de son président national, Jean-Pierre Fabre, et ses partisans, à une messe de commémoration de du 64ème anniversaire de l'indépendance du Togo ce 27 Avril.

Et ce n'est pas les FDR (Forces Démocratiques de la République) de Me Paul Dodji Apévon, qui manqueront au rendez-vous de cette dernière journée de campagne. Le parti ira à la rencontre des Loméens à travers une grande caravane comme ils l'ont déjà fait en ouverture de campagne deux semaines plus tôt.

Les autres forces démocratiques iront par des meetings et les dernières sorties sur le terrain pour se faire connaitre encore plus à travers diverses actions de charme.

Quand à UNIR au pouvoir, il est annoncé à travers un concert de plusieurs grands noms de la musique togolaise qui fera le bonheur du village d'Abobo et autres localités de Zio.

Toutefois, il faut noter que ces partis précités et les différentes autres listes en course pour ces deux élections (législatives et régionales), ne feront pas économie des meetings et de porte-à-porte, histoire de rallier encore plus à leur cause.

Il est donc évident également, vu que toutes les activités dans le cadre de ce dernier jour de campagne ont lieu au jour de la commémoration de la fête de l'indépendance du Togo, de voir les équipes de campagne et les candidats, tenteront d'adapter leurs messages à la circonstance.

Bonne fin de campagne à tous et que la fête soit belle !