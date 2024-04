Cote d'Ivoire: Fin du projet Impact - Les bénéficiaires et partenaires financiers satisfaits des résultats

Débuté en avril 2022, le projet Implication des médias numériques pour une prévention des conflits et des tensions (Impact), initié par l'Ong Avocats sans frontière France (Asf) en partenariat avec le Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire (Repprelci) et l'Association des blogueurs de Guinée (Ablogui), s'est officiellement achevé, le 25 avril 2024 à Abidjan.

Au cours de la cérémonie de clôture, Martina Borovac Pecarevic, chef de section politique de l'Union européenne, co-partenaire financier avec l'Agence française de développement (Afd), Mmes Mélanie Conovas de Avocat sans frontière et Stephany Lamy de l'Association Danaïdes ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats obtenus après plusieurs activités menées dans le cadre dudit projet.

Ce, pour la consolidation d'une paix durable en Afrique de l'Ouest et particulièrement le renforcement du rôle des acteurs de la société civile, dont les médias numériques en matière de prévention des conflits.

Abondant dans le sens, M. Touré Ahmed, chef du projet, a montré que l'activité menée en Côte d'Ivoire et en Guinée a permis de « renforcer le rôle des médias dans la couverture des conflits et de créer des synergies transnationales pour soutenir l'expérience ; les capacités techniques des médias sont renforcées et ils sont dotés d'outils pour maximiser leur potentiel, et les médias et acteurs de la société civile sont mobilisés et s'engagent contre les discours de haine ».

Cependant, il a évoqué quelques obstacles et défis à relever. Notamment, l'approche globale de la lutte contre la désinformation et du fact-checking qui dépasse la simple vérification des informations et qui ne répondait pas exactement aux attentes des bénéficiaires ; le faible engagement des parties prenantes dans le cadre des ateliers de suivi pour la synergie des partenaires...

Par ailleurs, plusieurs recommandations ont été faites. Au pouvoir public, il est recommandé d'adopter des dispositions moins sévères en ce qui concernent les montants des sanctions pécuniaires et le régime des responsables...

L'une des recommandations pour les médias numériques, est de s'efforcer de couvrir en toute responsabilité, toutes les actualités possibles, même celles qui impliquent l'usage de la force par les Fds, en évitant au mieux d'exposer les victimes.

Quant aux organisations de la société civile, elles doivent mener des campagnes en faveur de l'application effective des lois sur la presse. Aux partenaires, il est recommandé de poursuivre le financement en faveur de la réduction des tensions sociales...

Représentant le ministre de la Communication et des Médias, M. Abdoulaye Kouyaté, conseiller technique, a affirmé qu'au regard des résultats, ledit projet a atteint ses objectifs qui sont bénéfiques pour la Côte d'Ivoire.

Étaient présents à cette cérémonie de clôture des responsables d'Ong et journalistes qui n'ont pas manqué de montrer également leur satisfaction.