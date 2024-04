Afrique: De nombreuses nations africaines progressent en matière d'État de droit

interview

Le Sous-Secrétaire général des Nations Unies pour le Bureau de l'Etat de droit et des institutions de sécurité, Alexandre Zouev, reconnaît les progrès accomplis dans un contexte de tensions mondiales et de défis au sein des pays

Le Bureau de l'état de droit et des institutions chargées de la sécurité des Nations Unies (OROLSI) soutient la promotion de l'état de droit, de la sécurité et de la paix dans les pays touchés par un conflit.

Dans un entretien avec Kingsley Ighobor, M. Alexandre Zouev évoque les initiatives de l'OROLSI en Afrique, l'État de droit sur le continent, les récents coups d'État et leurs ramifications, ainsi que le rôle de la jeunesse dans la promotion de la paix et du développement. Voici quelques extraits de cet entretien.

En quoi consiste le Bureau de l'état de droit et des institutions chargées de la sécurité ?

Nous travaillons principalement dans cinq grands domaines : la division de la police, le service de la justice et de l'administration pénitentiaire, la section du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration, les réformes du secteur de la sécurité et le service de lutte contre les mines. Nous travaillons pour nos bénéficiaires dans le monde entier, mais surtout en Afrique, car la plupart de nos opérations de maintien de la paix et de nombreuses missions politiques spéciales se déroulent dans ce continent.

Comment évaluez-vous l'état actuel de l'État de droit en Afrique ?

Comme vous le savez, nous avons assisté récemment à des tensions géopolitiques mondiales qui ne sont pas favorables à l'État de droit. Au cours des deux dernières années, l'État de droit s'est érodé à l'échelle mondiale, dans de nombreux pays, si ce n'est dans la majorité d'entre eux. Les données les plus récentes indiquent que jusqu'à 6 milliards de personnes dans le monde vivent dans un pays où l'État de droit est affaibli.

Nous sommes préoccupés par cette tendance. En ce qui concerne l'Afrique, et plus particulièrement l'Afrique subsaharienne, l'État de droit s'est détérioré dans plus de 20 pays. Toutefois, je dois noter qu'environ 14 pays africains sont parvenus à renforcer leur État de droit au cours des 12 derniers mois, notamment le Kenya, le Liberia, la Tanzanie et la Côte d'Ivoire.

Attribuez-vous la détérioration de l'État de droit dans les pays africains aux défis géopolitiques ?

Bien sûr, les défis mondiaux en matière de paix et de sécurité ont des répercussions sur l'État de droit. En ce qui concerne l'organisation des élections ou la gestion du système judiciaire ou pénitentiaire, de nombreux pays africains dépendent encore de l'assistance technique extérieure.

Dans nombre de ces situations, il existe également des facteurs internes tels que le manque d'accès à la justice, l'absence de forces de l'ordre adéquatement formées et d'un système judiciaire indépendant. Il s'agit donc d'une combinaison d'instabilité régionale et mondiale et de facteurs internes.

Il semble que l'on assiste à une résurgence des coups d'État militaires, en particulier en Afrique de l'Ouest.

Vous avez raison. Nous avons vu les militaires prendre le pouvoir, en particulier dans la région du Sahel. Il n'est pas bon pour l'État de droit que les forces militaires jouent un rôle dans les systèmes politiques et judiciaires au lieu d'un système judiciaire civil.

Comment aidez-vous ces pays à relever ces défis ?

Comme je l'ai dit précédemment, l'Afrique est notre principal centre d'intérêt, en particulier l'Afrique subsaharienne. Et ce pour différentes raisons : certaines lacunes dans l'État de droit dans certains pays et certains problèmes de développement. D'une manière générale, la pauvreté est étroitement liée à la criminalité et au mauvais fonctionnement des systèmes judiciaires. Les déficits budgétaires et l'absence de gestion fiscale efficace empêcheront tout État d'allouer des ressources adéquates au secteur de l'État de droit.

Dans une situation idéale, l'État de droit devrait être très bien doté en ressources, mais tous les États ne peuvent pas se le permettre.

Travaillez-vous également avec, par exemple, des organisations de la société civile dans les pays ?

Nous nous efforçons de travailler avec les organisations de la société civile. Selon nous, les femmes et les jeunes sont des agents de paix très importants. Nous avons de nombreux cadres stratégiques avec l'Union africaine (UA). L'UA et l'UE sont deux organisations régionales majeures qui travaillent en partenariat avec les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, dont mon bureau fait partie.

Au niveau sous-régional, nous avons différents degrés d'engagement. Par exemple, nous travaillons en partenariat avec l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Commission de développement de l'Afrique australe (SADC) et d'autres organisations sous-régionales.

Quelle est l'importance des réformes du secteur de la sécurité (RSS) pour l'État de droit ?

C'est une petite partie de mon travail, mais elle est très importante, car la RSS traite de questions militaires et de sécurité parfois sensibles, qui ont des implications politiques importantes. Et tous les gouvernements ne veulent pas être examinés de près. Pour soutenir la RSS, il faut des statistiques fiables. Par exemple, quel est le montant des dépenses consacrées à l'armée, à la défense civile et aux services secrets ?

Lorsque les États le demandent, nous pouvons les aider à mettre en place les meilleures pratiques et les moyens de renforcer les capacités de leur secteur de la sécurité. Vous effectuez ce type de travail en respectant pleinement l'indépendance de décision des pays hôtes, leur souveraineté, la confidentialité des processus et la non-divulgation d'informations à des tiers.

Soutenez-vous des pays où il n'y a pas d'opérations de paix ?

Absolument. OROLSI a un mandat de fournisseur de services à l'échelle du système. Nous nous concentrons de plus en plus sur la prévention, qui est beaucoup plus rentable. L'un des principaux outils que nous avons développés à cet effet est le programme de conseil en développement institutionnel. Nous avons piloté ce programme dans la région du Sahel.

Nous déployons des conseillers en développement institutionnel pour aider les gouvernements nationaux et le système des Nations Unies à relever les principaux défis auxquels sont confrontées les institutions de l'État de droit et de la sécurité.Les IDA ne sont donc pas transactionnels ou axés sur une mission comme l'assistance. Nous nous appuyons sur les capacités résidentes au sein du système des Nations Unies.

Nous travaillons avec d'autres partenaires des Nations Unies, en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement (UNODA) et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) - le HCDH parce que, dans de nombreux cas, l'État de droit exige la promotion d'une culture des droits de l'homme. Les IDA permettent donc d'intégrer la collaboration inter-agences. Jusqu'à présent, cela s'est avéré très fructueux.

De nombreux pays sont confrontés à des groupes extrémistes violents tels que Boko Haram. Quel rôle jouez-vous dans la lutte contre ce problème ?

Le maintien de la paix n'a pas été créé dans le système des Nations Unies pour les opérations de lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi nous collaborons étroitement avec le Bureau de la lutte contre le terrorisme (OCT) et la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (CTED), qui a été créée par le Conseil de sécurité. Presque toutes les agences et tous les départements des Nations Unies sont impliqués dans la prévention de l'extrémisme violent.

Nous ne faisons pas exception à la règle. Notre avantage comparatif réside dans le renforcement de la capacité des États hôtes à lutter contre le terrorisme et à prévenir l'extrémisme violent en renforçant l'État de droit et les institutions chargées de la sécurité, ainsi que les programmes d'aide aux populations touchées, notamment par le biais de la police de proximité et du DDR. Si vous regardez certaines organisations terroristes comme ISIS, il ne s'agit pas seulement d'hommes et de femmes qui se battent avec des armes ; ils ont leurs familles, parfois même des enfants, qui sont endoctrinés. Certains ont quitté leur pays et il n'est pas facile de les réintégrer.

Voyez-vous des résultats positifs dans votre travail en Afrique ?

En général, nous recevons beaucoup de ressources des budgets des Nations unies et des contributions extrabudgétaires de nos donateurs, mais ce n'est pas suffisant. L'investissement dans tout type de réforme ou de renforcement des capacités dans le secteur de l'État de droit est un exercice pluriannuel ; on ne peut pas le faire du jour au lendemain, en une semaine ou en un mois. Nous allons dans la bonne direction, mais peut-être pas à la vitesse voulue.

Les fermetures de missions de maintien de la paix en Afrique, comme au Mali, compliquent-elles votre travail ?

Ce qui complique notre travail, ce n'est pas la fermeture ou la liquidation des missions, c'est la façon dont elles se sont déroulées dans un environnement hostile et dans des délais excessivement courts. l'évacuation, la liquidation, le retrait progressif et la réduction des missions peuvent être difficiles. Cependant, nous avons réussi à fermer nos missions au Liberia, en Côte d'Ivoire et au Mozambique.

Des pays comme le Mali et le Soudan sont peut-être des environnements plus difficiles. Pour clôturer notre mission au Mali, qui était l'une des plus importantes avec environ 13 000 personnes, des milliers de véhicules et des véhicules blindés, le gouvernement n'a donné que six mois au Conseil de sécurité. C'était presque une mission impossible, mais nous y sommes parvenus.

Quel rôle pensez-vous que les jeunes Africains peuvent jouer dans la promotion de la paix et du développement du continent ?

Comme vous le savez, le secrétaire général a un envoyé pour la jeunesse. Je crois qu'il faut investir dans notre avenir, ce que représentent les jeunes. Que ce soit en Afrique, en Asie ou en Europe, il est important d'impliquer les jeunes, non seulement pour ma génération, mais aussi pour celle de mes enfants et petits-enfants.

Lorsque les jeunes sont éduqués, ils deviennent d'importants agents de changement. Je ne parle pas nécessairement d'éducation politique ou juridique. Parfois, il peut s'agir d'un engagement dans des événements sportifs ou culturels.

Pouvez-vous imaginer une Afrique sans guerre ?

Martin Luther King a dit : "J'ai un rêve". Moi aussi, je rêve qu'un jour nous fermerons cette boutique [son bureau]. S'il n'y a pas de guerres ni de conflits, le maintien de la paix ne sera pas nécessaire.

Si l'on observe certains développements en Afrique subsaharienne, au Maghreb, dans le nord de l'Afrique, on voit ce qui s'est passé en Libye ces dernières années ; on voit ce qui se passe au Soudan ; en Somalie, il y a toujours la confrontation entre Al Shabaab et le gouvernement somalien.

Il est réaliste de penser que nous ne pouvons pas mettre fin à ces conflits du jour au lendemain. Tant qu'ils existent, nous devrions investir davantage dans certains types d'opérations de maintien de la paix, peut-être sous l'égide de l'UA. Je pense que les problèmes africains peuvent être résolus par les Africains.

Nous avons besoin de partenariats avec des organisations régionales telles que l'UE et l'UA, ainsi qu'avec d'autres organisations sous-régionales en Afrique. Le secteur privé devrait jouer un rôle particulier, y compris les chefs d'entreprise africains. Certains d'entre eux investissent déjà dans la consolidation de la paix et dans des systèmes économiques durables.

Nous devons tirer le meilleur parti de chacun d'entre nous.