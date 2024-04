Afrique: Réformer l'exploitation minière artisanale peut profiter aux populations et à la planète

Les petits exploitants miniers (ASM) sont les "orphelins" du monde minier. L'industrie minière mondiale, y compris certains gouvernements, considère l'exploitation minière artisanale comme un "secteur résiduel". Pourtant, plus de 40 millions de mineurs artisanaux travaillent dans les mines du monde entier et contribuent aux économies locales. Leur travail permet de répondre à la demande croissante de minéraux utilisés dans tous les domaines, des smartphones aux panneaux solaires et aux batteries, en passant par les routes et les bâtiments.

Huit à neuf personnes sur dix actives dans le secteur minier sont des mineurs artisanaux ou à petite échelle. Dans de nombreux pays en développement, en particulier en Afrique, l'exploitation minière artisanale est le deuxième ou le troisième employeur après l'agriculture et le commerce de détail. On estime que les mineurs artisanaux ont des revenus plus élevés que les agriculteurs de subsistance.

Les mineurs artisanaux et à petite échelle jouent un rôle important dans l'extraction des minéraux de développement, tels que les matériaux de construction, les minéraux industriels et les pierres semi-précieuses, afin de répondre aux besoins croissants en matière de construction et d'infrastructure. Dans de nombreux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ils produisent plus de 60 % des matériaux de construction. En Ouganda, par exemple, les mineurs artisanaux produisent plus de 80 % des minéraux de développement. On ne peut donc certainement pas traiter ce secteur comme un "secteur résiduel".

%

De plus en plus, les mineurs artisanaux exploitent ce que l'on appelle les "minerais critiques". Leur contribution est significative alors que le monde est confronté à une exploration insuffisante et à des pénuries de minerais essentiels. En Zambie, par exemple, ils exploitent le cobalt, le tungstène, l'étain, le tantale et le cuivre. S'appuyant sur la sagesse locale, les mineurs artisanaux sont souvent les "géologues locaux" en raison de leur connaissance intime du terrain, et ils sont souvent les premiers à découvrir des minéraux de valeur.

Cependant, les mineurs artisanaux du monde entier sont souvent exploités et travaillent dans des mines non réglementées, dans des conditions dangereuses, et sont exposés de manière disproportionnée à des risques élevés d'accidents, de dangers pour la santé et de maladies. En outre, les effets négatifs de l'exploitation minière sur l'environnement, qui se traduisent par la déforestation, la perte de biodiversité, la pollution, la perturbation des cours d'eau et la dégradation des sols, nuisent gravement aux communautés avoisinantes.

Alors que la recherche de minerais essentiels au développement d'énergies et d'infrastructures propres croît de manière exponentielle, l'avenir de l'exploitation minière doit intégrer l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Il faut s'engager à améliorer les conditions de vie et à protéger l'environnement.

Il est temps de changer de paradigme. Les mineurs artisanaux doivent être traités équitablement et des mesures délibérées de protection de l'environnement doivent être mises en place. Ce changement nécessite une bonne volonté politique, des cadres juridiques et politiques qui élèvent le statut des mineurs artisanaux et à petite échelle d'entités marginalisées à des participants précieux de l'industrie. Les pays doivent adopter des stratégies pour gérer l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de manière efficace et durable afin d'améliorer concrètement la vie des mineurs.

Uyanga Gankhuyag Premièrement, les gouvernements devraient mettre en place et financer de manière adéquate l'administration des mineurs artisanaux qui sont gravement négligés et manquent de ressources. Cela permettrait aux autorités minières de disposer des outils et des capacités nécessaires pour inspecter les exploitations minières artisanales, faciliter leur légalisation et fournir des services techniques pour améliorer et gérer la santé, la sécurité et l'environnement.

Pour les pays riches en minerais, l'affectation d'une fraction des recettes fiscales provenant de l'exploitation minière à grande échelle au financement de l'administration de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle serait un bon début. L'explosion de la demande de minerais essentiels constitue une raison impérieuse et une occasion unique de réinvestir dans le secteur qui emploie la plupart des mineurs du monde.

Deuxièmement, l'exploitation minière artisanale et à petite échelle est largement sous-financée ou négligée. Les pays devraient augmenter la croissance de la productivité et les revenus des mineurs artisanaux en améliorant l'accès à un financement abordable et à des équipements susceptibles d'améliorer l'efficacité. Grâce à un meilleur accès au financement et à des investissements dans la technologie, les moyens de subsistance de nombreux mineurs s'amélioreront.

Cela permettra de résoudre les multiples problèmes sociaux et de droits de l'homme qui affligent l'exploitation minière artisanale, tels que le travail des enfants dans les mines ou la violence fondée sur le sexe, alimentée par la pauvreté. Les mineurs artisanaux d'aujourd'hui peuvent devenir les entreprises minières de taille moyenne de demain, grâce à des pratiques commerciales responsables.

Troisièmement, les pays devraient encourager les mineurs artisanaux à se tourner vers d'autres emplois décents et des activités diversifiées. Si la productivité des mineurs artisanaux augmente, ils pourront travailler dans d'autres parties de la chaîne de valeur des minéraux - dans la fabrication ou la construction. Cette possibilité est à la portée des entreprises artisanales et à petite échelle qui utilisent les minéraux de développement.

Elles peuvent passer de l'exploitation minière à la fabrication de matériaux de construction et de nombreux autres produits, dont la demande est en plein essor dans de nombreux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Cette transition peut servir de base à l'industrialisation, à la construction d'infrastructures, à la construction de logements et à la création d'emplois dans des marchés en pleine croissance.

James Wakiaga Quatrièmement, les pays devraient protéger intentionnellement les zones sensibles et précieuses sur le plan environnemental. Par exemple, l'exploitation des mines et des carrières dans les rivières est très répandue dans de nombreux pays, entraînant des changements irréversibles dans les écosystèmes et sapant les moyens de subsistance que les mineurs artisanaux s'efforcent d'améliorer. Les pays devraient donc protéger ces zones sensibles et renforcer la mise en oeuvre des lois et réglementations relatives à la protection de l'environnement lorsque cela s'avère nécessaire.

Ces changements peuvent modifier le modèle d'exploitation minière actuel, avec une poignée de grandes entreprises internationales d'une part, et des millions de mineurs de subsistance d'autre part. L'essor du "milieu manquant" dans l'exploitation minière peut transformer la réputation du secteur minier en un secteur qui contribue à la prospérité partagée et qui permet à des millions de personnes de sortir de la pauvreté.

Il est temps d'envisager un avenir où les mineurs artisanaux ne seront pas considérés comme un "résidu", mais comme des partenaires précieux de l'industrie minière. Réécrivons l'histoire de l'exploitation minière en reconnaissant l'ingéniosité et le travail acharné des hommes et des femmes des mines artisanales en leur donnant les moyens d'agir. Ainsi, l'avenir de l'exploitation minière sera une voie inclusive pour le développement durable des pays qui fournissent des minerais au monde.

James Wakiaga est le Représentant résident du PNUD en Zambie, et Uyanga Gankhuyag est la Directrice du programme des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique - Programme des minéraux de développement de l'UE, PNUD.